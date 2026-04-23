Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника.
- ВСУ потеряли за сутки до 295 военнослужащих в Днепропетровской и Запорожской областях.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях, противник потерял за сутки до 295 боевиков, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Покровское, Гавриловка, Лесное, Великомихайловка, Александровка Днепропетровской области, Ясная Поляна и Воздвижевка Запорожской области.
"Противник потерял до 295 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять автомобилей", - добавили в Минобороны РФ.