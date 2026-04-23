Жителя Приамурья осудили на 18 лет за подготовку к диверсии на Транссибе
06:05 23.04.2026
Жителя Приамурья осудили на 18 лет за подготовку к диверсии на Транссибе

Жителя Амурской области осудили на 18 лет за госизмену и подготовку к диверсии

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Амурской области осужден на 18 лет за госизмену, приготовление к диверсии на Транссибе и участие в деятельности террористической организации.
  • Амурчанин вел переписку с представителем украинской террористической организации, научился минно-подрывному делу и приобрел компоненты для производства самодельного взрывного устройства.
БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 апр – РИА Новости. Житель Амурской области осужден на 18 лет лишения свободы за госизмену, приготовление к диверсии на Транссибе, а также за участие в деятельности террористической организации, сообщает УФСБ региона.
По данным ведомства, 39-летний амурчанин являлся последователем и сторонником запрещенной в России организации. В 2024 году он вёл переписку в мессенджере Telegram с представителем украинской террористической организации, научился минно-подрывному делу, а также приобрел компоненты для производства самодельного взрывного устройства. После совершения диверсии на участке Транссиба местный житель намеревался воевать на стороне терорганизации Украины против Вооруженных сил РФ.
"Приговором 1-го Восточного окружного военного суда россиянин признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 275, ч. 1 ст. 30, п "а" ч. 2 ст. 281, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ – "Государственная измена", "Приготовление к диверсии" и "Участие в деятельности террористической организации". Ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием первых трёх лет в тюрьме, остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Приговор вступил в законную силу.
