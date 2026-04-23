Жителя Приамурья осудили на 18 лет за подготовку к диверсии на Транссибе

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 апр – РИА Новости. Житель Амурской области осужден на 18 лет лишения свободы за госизмену, приготовление к диверсии на Транссибе, а также за участие в деятельности террористической организации, сообщает УФСБ региона.

"Приговором 1-го Восточного окружного военного суда россиянин признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 275, ч. 1 ст. 30, п "а" ч. 2 ст. 281, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ – "Государственная измена", "Приготовление к диверсии" и "Участие в деятельности террористической организации". Ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием первых трёх лет в тюрьме, остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.