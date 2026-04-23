Пострадают все. В США объявили о надвигающемся конце света

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости, Михаил Катков. Ключевые спонсоры Дональда Трампа призвали американцев отказаться от страха перед ядерной войной и признать, что культуры некоторых народов вредны для человечества. Также в окружении президента уверены: антихрист уже среди нас, поэтому нужно прекратить разглагольствовать о морали и довериться миллиардерам, в чьих руках технологии, определяющие будущее. Что происходит в Вашингтоне — в материале РИА Новости.

Доктор Зло

Американская IT-компания Palantir Technologies, созданная при поддержке ЦРУ и работающая над программами для силовых ведомств, опубликовала манифест из 22 пунктов, напоминающий монолог злодея из голливудского блокбастера. По сути, это выжимка из книги главы компании Алекса Карпа "Технологическая республика", опубликованной в 2025-м.

© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson Здание Белого дома в Вашингтоне © AP Photo / Julia Demaree Nikhinson Здание Белого дома в Вашингтоне

"Пределы мягкой силы и одних лишь красивых слов обнажились. Способность свободных и демократических обществ одерживать верх требует большего, чем моральные призывы. Нужна жесткая сила, а жесткая сила в нынешнем столетии строится на программном обеспечении", — говорится в манифесте.

Авторы этого текста призывают как можно скорее создать ИИ-оружие, вернуться к воинскому призыву, прекратить давление на миллиардеров и не задумываться о моральной стороне политических решений, если они эффективны.

"Послевоенное "обезвреживание" Германии и Японии должно быть отменено. Разоружение Германии стало чрезмерной коррекцией, за которую Европа теперь платит высокую цену. Аналогичная и в высшей степени театральная приверженность японскому пацифизму в случае ее сохранения также грозит сместить баланс сил в Азии", — уверены в Palantir Technologies.

© Фото : Marine Corps / Lance Cpl. Ethan LeBlanc Военнослужащие США и Сухопутных сил самообороны Японии перед началом совместных учений на острове Кюсю © Фото : Marine Corps / Lance Cpl. Ethan LeBlanc Военнослужащие США и Сухопутных сил самообороны Японии перед началом совместных учений на острове Кюсю

Некоторые народы создают важнейшие ценности, другие остаются дисфункциональными и регрессивными. Тем не менее современный мир всех уравнял, что несправедливо. Авторы манифеста пишут: "Критика и оценочные суждения запрещены. Однако эта новая догма игнорирует тот факт, что определенные культуры и субкультуры породили чудеса. Другие оказались посредственными, а то и вредными".

Ничего удивительного. Карп предлагал легализовать в США военные преступления, а также утверждал, что Запад добился доминирования в мире благодаря организованному насилию, а не превосходству идей или религии. Еще пять лет назад он называл себя прогрессивным и поддерживал демократов. Но разочаровался в "ослах" из-за их нерешительности и перешел на сторону республиканцев.

© AP Photo / J. Scott Applewhite Американский предприниматель Питер Тиль © AP Photo / J. Scott Applewhite Американский предприниматель Питер Тиль

А основатель Palantir миллиардер Питер Тиль, которого называют духовным наставником вице-президента США Джей Ди Вэнса, предупреждает: антихрист уже среди нас, и человечество погибнет, если не одумается. По его словам, посланник дьявола пытается объединить государства всего мира, рассказывая людям об угрозе глобального потепления, ядерной войны и искусственного интеллекта. Тиль не исключает, что антихристом может оказаться, например, Гретта Тунберг.

В то же время он убежден, что самой справедливой войной в истории человечества была Вторая мировая. "Первая была совершенно безумной. А Вторая настолько оправданна, насколько вообще это возможно для войны", — полагает миллиардер.

Новый порядок

Palantir входит в круг наиболее приближенных к Трампу корпораций, которые, как считается, помогли ему победить на выборах и влияют на его политику. Причем Карп и Тиль не единственные радикалы в команде президента.

© AP Photo / Matt Rourke Делегаты во время общенационального съезда Республиканской партии в Кливленде © AP Photo / Matt Rourke Делегаты во время общенационального съезда Республиканской партии в Кливленде

В 2024-м демократы обвиняли Трампа в том, что, придя к власти, он попытается разрушить политическую систему США, руководствуясь "Проектом-2025". Документ был разработан наиболее консервативными представителями Республиканской партии под патронажем "Фонда наследия".

Реформы Вудро Вильсона, Франклина Рузвельта и Линдона Джонсона привели к формированию никому не подчиняющейся бюрократии, которая к тому же пропиталась вредным духом либерализма, отмечалось в "Проекте-2025". Соответственно, президент должен расправиться с ней. Для этого нужно получить право самостоятельно формировать правительство.

"Президент вступает в должность и обнаруживает разросшуюся федеральную бюрократию, которая слишком часто реализует собственные политические планы и предпочтения — или, что еще хуже, политические планы радикальной левой фракции. Задача современного консервативного президента — ограничивать, контролировать и направлять исполнительную власть от имени американского народа", — подчеркивает один из авторов программы, глава Административно-бюджетного управления Белого дома Рассел Воут.

При этом полный контроль над исполнительной властью нужен в том числе для того, чтобы силой оружия укрепить доминирование в мире. В частности, предлагалось сдерживать Китай, развивая военное сотрудничество с Японией и Австралией. То же самое — с Ираном, при помощи Израиля, Египта, стран Персидского залива, и Россией — с опорой на НАТО.

Финальная битва

Американист Владимир Васильев подчеркивает: Тиль — не какой-нибудь городской сумасшедший. Он — лидер так называемых техножрецов США, к которым относятся Илон Маск, Марк Цукерберг и другие. В 2024-м они привели к власти Трампа, надеясь, что тот покончит с бюрократией и передаст им бразды правления страной. Однако республиканец увяз в политических интригах и, похоже, не справляется с возложенной на него миссией.

© AP Photo / Kevin Lamarque Илон Маск © AP Photo / Kevin Lamarque Илон Маск

"До парламентских выборов осталось около полугода, и все указывает на то, что демократы получат большинство в обеих палатах конгресса. Это сделает ставленника миллиардеров-технократов совершенно бесполезной фигурой. Поэтому Тиль и его соратники переходят в наступление. Манифест Palantir — призыв к госперевороту. Они считают, что сами должны определять судьбу страны, так как в их руках — технологии будущего. Фактически речь идет о фашистском режиме. При этом техножрецам безразлично, кто именно это осуществит — Трамп или Вэнс. Главное — сломать бюрократическую машину", — рассуждает эксперт.

В свою очередь, старший научный сотрудник отдела внешнеполитических исследований Института США и Канады РАН Галина Царегородцева отмечает, что сейчас у Трампа есть два образца для подражания: Теодор Рузвельт и Франклин Рузвельт. Не исключено, что они оба поддержали бы манифест Palantir, но неизвестно, насколько он актуален для современной американской правящей элиты, добавляет собеседница РИА Новости.

"Правление Теодора Рузвельта особенно сильно похоже на то, что пытается делать Трамп. Лауреат нобелевской премии мира за прекращение войны между Россией и Японией 1905 года проводил внешнюю политику при помощи тяжелой дубины, поддерживал корпорации и тому подобное. Ясно, что и сейчас есть те, кто поддержали бы такой подход, но насколько они влиятельны — непонятно", — говорит эксперт.

И добавляет: манифест Palantir мог быть опубликован ради мобилизации радикального консервативного крыла Республиканской партии перед выборами. В то же время Царегородцева допускает, что Трамп способен сделать техножрецов козлами отпущения, свалив на них ответственность за все свои непопулярные решения.

"Например, их назовут кем-то вроде масонов, пытавшихся манипулировать президентом. Но он, сильный лидер, разгадал их план и скинул с себя путы, чтобы стать тем главой государства, которого на самом деле заслужили американцы. От Трампа всего можно ожидать", — поясняет она.