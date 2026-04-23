На Солнце произошла мощная вспышка

13:20 23.04.2026
На Солнце произошла самая сильная вспышка в апреле

CC BY 2.0 / NASA's Marshall Space Flight Center / Вспышка на Солнце
Вспышка на Солнце. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Солнце произошла самая сильная в апреле вспышка класса M4.3.
  • Ученые ожидают новые вспышки высшего балла в течение суток.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Самая сильная в апреле вспышка произошла на Солнце, вполне возможно, что таковой она будет оставаться недолго, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"На Солнце вспышка M4.3. Самая сильная в этом месяце. В течение суток ожидается выход на вспышки высшего балла", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.
Как сообщили до этого в Лаборатории, чуть ранее в четверг Солнце произвело первую за две недели сильную вспышку класса М (ей был присвоен балл М1.65). Она не окажет влияния на Землю, но область, в которой произошло это событие, скоро окажется в центре видимого солнечного диска. Если вспышки продолжатся, они смогут воздействовать на Землю.
Возмущения магнитного поля Земли - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
Что такое магнитные бури и как они влияют на человека
