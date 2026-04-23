На Солнце произошла мощная вспышка

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Самая сильная в апреле вспышка произошла на Солнце, вполне возможно, что таковой она будет оставаться недолго, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"На Солнце вспышка M4.3. Самая сильная в этом месяце. В течение суток ожидается выход на вспышки высшего балла", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.
Как сообщили до этого в Лаборатории, чуть ранее в четверг Солнце произвело первую за две недели сильную вспышку класса М (ей был присвоен балл М1.65). Она не окажет влияния на Землю, но область, в которой произошло это событие, скоро окажется в центре видимого солнечного диска. Если вспышки продолжатся, они смогут воздействовать на Землю.