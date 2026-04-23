На Солнце произошла сильная вспышка

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Первая за две недели сильная вспышка уровня М произошла на Солнце, на Землю она влияния не окажет, сообщили в Первая за две недели сильная вспышка уровня М произошла на Солнце, на Землю она влияния не окажет, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"На Солнце, судя по одновременным измерениям потоков рентгеновского излучения, произошла первая за 2 недели вспышка класса M (точный балл — M1.65). Последний раз событие данного класса наблюдалось 9 апреля", - говорится в сообщении.

Учёные подчеркнули, что растущую солнечную активность, "как говорится, без микроскопа видно". Произошедший утром сильный взрыв они назвали очень эффектным. На снимках космических телескопов он появился около 8.00 мск.

Событие произошло на левом краю Солнца. Для Земли оно оценивается как нейтральное.

"Вспышка , судя по всему, была двойной. При определённой внимательности можно разглядеть синхронный взрыв в расположенной слева яркой области, отделённой от первой расстоянием около миллиона километров", - добавили в Лаборатории.