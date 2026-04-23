На Солнце произошла сильная вспышка
09:59 23.04.2026
На Солнце произошла сильная вспышка

На Солнце произошла первая за две недели сильная вспышка класса M

CC BY 2.0 / NASA's Marshall Space Flight Center / Вспышка на Солнце
Вспышка на Солнце. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Первая за две недели сильная вспышка уровня М произошла на Солнце, на Землю она влияния не окажет, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"На Солнце, судя по одновременным измерениям потоков рентгеновского излучения, произошла первая за 2 недели вспышка класса M (точный балл — M1.65). Последний раз событие данного класса наблюдалось 9 апреля", - говорится в сообщении.
Возмущения магнитного поля Земли - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
Что такое магнитные бури и как они влияют на человека
Вчера, 12:25
Учёные подчеркнули, что растущую солнечную активность, "как говорится, без микроскопа видно". Произошедший утром сильный взрыв они назвали очень эффектным. На снимках космических телескопов он появился около 8.00 мск.
Событие произошло на левом краю Солнца. Для Земли оно оценивается как нейтральное.
"Вспышка , судя по всему, была двойной. При определённой внимательности можно разглядеть синхронный взрыв в расположенной слева яркой области, отделённой от первой расстоянием около миллиона километров", - добавили в Лаборатории.
Активная область на Солнце № 4420 продолжает довольно быстро расти. Учёные отметили, что если рост не прекратится, уже в пятницу это может обернуться "проблемами" для Земли. Достаточно скоро область окажется в центре солнечного диска, откуда сможет, в случае новых вспышек, наносить фронтальные удары плазмы по планете.
Вспышка на солнце с крупным выбросом плазмы в сторону Земли - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
Произошедший на Солнце выброс плазмы не повлияет на Землю, сообщили ученые
14 апреля, 10:45
 
