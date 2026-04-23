Рейтинг@Mail.ru
Юрист предупредила о штрафах за неправильную обработку дачи от вредителей - РИА Новости, 23.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:52 23.04.2026 (обновлено: 10:54 23.04.2026)
© РИА Новости / Александр ВильфБорщевик
Борщевик - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Борщевик. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Штраф до 20 тысяч рублей может грозить за неправильную обработку дачи или садового участка от вредителей, рассказала РИА Новости юрист Евгения Балдина.
Как отметила юрист, неправильная обработка дачи и садового участка от вредителей может повлечь штрафы и возмещение ущерба. По ее словам, основные нарушения связаны с неправильным использованием пестицидов и агрохимикатов, а также нарушением санитарных и экологических норм.
Балдина подчеркнула, что на личных участках запрещено использовать пестициды, предназначенные для профессиональной дезинсекции или сельского хозяйства. Проверить разрешенные пестициды можно на сайте Минсельхоза в государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов. Разрешенные для личного хозяйства пестициды отмечены символом "Л".
"Штраф за нарушение правил обращения с пестицидами - от 1 до 2 тысяч рублей (статья 8.3 КоАП РФ). За проведение обработки рядом с источниками питьевого водоснабжения, такими как колодцы и скважины, предусмотрен штраф от 3 до 20 тысяч рублей (пункт 4 статьи 8.42 КоАП РФ). Нарушение санитарных требований, таких как дозировка и сроки обработки, может быть квалифицировано как порча земли и повлечь штраф от 3 до 5 тысяч рублей (пункт 2 статьи 8.6 КоАП РФ)", - сказала член союза юристов-блогеров при АЮР и МГЮА.
Юрист добавила, что если обработка причинит ущерб здоровью или имуществу соседей, то виновный будет обязан его возместить. Кроме того, обработка пестицидами может навредить животным, включая пчел. Поэтому перед началом обработки нужно предупредить соседей-пчеловодов.
"Вред здоровью животных может быть квалифицирован как вред имуществу, а если будет установлен умысел, то его могут квалифицировать как жестокое обращение с животными", - заключила юрист.
РоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала