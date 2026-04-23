Шура встал на защиту Бони после критики в ее адрес

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
22:09 23.04.2026
Шура встал на защиту Бони после волны критики из-за видеообращения к Путину

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкВиктория Боня
Виктория Боня - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Виктория Боня. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Певец Шура (Александр Медведев) в беседе с РИА Новости встал на защиту блогера Виктории Бони после волны критики в её адрес из-за видеообращения к президенту РФ Владимиру Путину.
Ранее Боня записала обращение к главе государства, в котором затронула в том числе темы паводков в Дагестане и выброс мазута в Черном море. Некоторые пользователи сети раскритиковали поведение блогера.
"Она вообще не дурочка. Нормальная девушка абсолютно. Она красиво ответила, умничка. Хороша, её не срубишь", - сказал он.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что в Кремле видели обращение блогера к Путину. После чего Боня записала новое видеообращение, в котором поблагодарила Кремль за реакцию.
ШоубизРоссияРеспублика ДагестанЧерное мореВиктория БоняВладимир ПутинАлександр МедведевПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала