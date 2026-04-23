Краткий пересказ от РИА ИИ
- Шура встал на защиту Бони после критики в ее адрес из-за видеообращения к Путину.
- Она записала обращение к главе государства, в котором затронула в том числе темы паводков в Дагестане и выброс мазута в Черном море.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Певец Шура (Александр Медведев) в беседе с РИА Новости встал на защиту блогера Виктории Бони после волны критики в её адрес из-за видеообращения к президенту РФ Владимиру Путину.
Ранее Боня записала обращение к главе государства, в котором затронула в том числе темы паводков в Дагестане и выброс мазута в Черном море. Некоторые пользователи сети раскритиковали поведение блогера.
"Она вообще не дурочка. Нормальная девушка абсолютно. Она красиво ответила, умничка. Хороша, её не срубишь", - сказал он.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что в Кремле видели обращение блогера к Путину. После чего Боня записала новое видеообращение, в котором поблагодарила Кремль за реакцию.
17 апреля, 14:37