Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:15 23.04.2026 (обновлено: 18:23 23.04.2026)

Дочь Семака затмила папу в медиа: как прославилась 13-летняя Илария

© Фото : 78.ruИлария Семак
Илария Семак - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© Фото : 78.ru
Читать в
MaxДзен
Борис Ходоровский
Все материалы
Тринадцатилетняя дочь главного тренера "Зенита" стала главным ньюсмейкером дня, затмив папу даже после резонансного матча его команды против "Локомотива". РИА Новости рассказывает, как юная Илария Семак получила нейтральный статус и стала знаменитой.

"Семак приезжал с дочкой и сам садился на лошадь"

У Сергея и Анны Семак восемь детей. Учитывая, что для Сергея этот брак второй, а для Анны – третий, есть и те, кто родился в предыдущих отношениях. Только в семье Семак их никогда не разделяли. Илария - младшая из общих детей. Ей 22 февраля исполнилось 13 лет. Летом 2016 года Сергей и Анна удочерили девочку-инвалида Таню. Старшие дети уже сами стали родителями, сделав Сергея Богдановича счастливым дедушкой.
Конным спортом первой стала заниматься Майя, дочь Анны от первого брака. Продолжила традицию Илария. Ее имя символизирует оптимизм, жизнерадостность и внутреннюю силу характера, что полностью соответствует действительности. Заниматься она начала в поселке Энколово под Санкт-Петербургом, который в последние годы стал настоящим центром конного спорта всей России. В феврале там с большим успехом прошли соревнования русских троек.
Карьеру Илария начала на пони Санскрите. "На тренировки ее привозила мама, - рассказали РИА Новости в конно-спортивном клубе "Пегас". – Обычно три-четыре раза в неделю, а летом – каждый день. Тренировалась Илария под руководством Владимира Гришкевича. Когда у Сергея Семака выдавалось свободное время, он с удовольствием к нам приезжал и даже садился на лошадь".
© Фото : соцсети спортсменкиИлария Семак
Илария Семак - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© Фото : соцсети спортсменки
Илария Семак
Затем Илария Семак там же в Энколово перешла в более престижный клуб "Вента" и оседлала Сабрину, владельцем которой является известный тренер Александр Белехов. Специализируется дочь тренера в конкуре и выступает пока в детских соревнованиях. Летом прошлого года добилась первого серьезного успеха, победив в региональных соревнованиях на призы КСК "Вента" в своей возрастной категории.
Говорить об олимпийских перспективах 13-летней девчонки рано. Она и среди сверстников в рейтинге Всероссийской федерации конного спорта занимает отнюдь не столь высокие места, как "Зенит" в РПЛ. В социальных сетях Илария тоже ведет себя очень скромно. У нее там всего три друга: сестра Майя и братья Савва и Семен. Последний в феврале дебютировал на боксерском ринге. Поединок с участием студента Эдинбургского университета, изучающего английскую литературу, завершился ничьей. Присутствовавшая на бое Анна Семак поделилась видео и коротко подписала его: "Семен в свободное от сценариев и поэзии время".
Анатолий Букреев - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
"Скромный гигант". Этот русский влюбил в себя весь мир и исчез навсегда
Вчера, 14:07

Зачем Иларии нейтральный статус?

А зачем вообще Иларии нужен нейтральный статус? Недавно FEI приняла решение о допуске на детские и юниорские соревнования российских всадников с флагом и гимном. В нейтральном пока выступают взрослые. И оформляют его, как правило, для того, чтобы не иметь проблем с логистикой.
В конном спорте выступает мини-команда, состоящая из всадника и лошади. Транспортировка четвероногих партнеров всегда была достаточно большой проблемой, а сейчас ведущие российские спортсмены предпочитают использовать тренировочные базы за рубежом. Оттуда проще выезжать на соревнования. Взрослым для выступлений за рубежом нейтральный статус необходим, но вряд ли Илария собирается им воспользоваться и заявиться на взрослые турниры где-нибудь в Германии или Эстонии.
Воспитанию детей и их образованию Анна и Сергей уделяют большое внимание, но планы отправить Иларию за границу, чтобы там она еще и совершенствовалась в спорте, никогда не озвучивали. Все хорошо знают, что Сергей Богданович разделяет футбол и личную жизнь.
Александр Соболев и Зелимхан Бакаев - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Судья чуть не убил "Зенит" в Москве! Золото РПЛ уплывает от Семака?
22 апреля, 22:00
 
Сергей СемакКонный спортАвторы РИА Новости СпортМатериалы РИА Спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Динамо Махачкала
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Краснодар
    1
    2
  • Волейбол
    Завершен
    Зенит-Казань
    Динамо Москва
    1
    3
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    П. Удварди
    76
    52
  • Футбол
    Завершен
    Леванте
    Севилья
    2
    0
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Штутгарт
    Фрайбург
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСВ Эйндховен
    Зволле
    6
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Овьедо
    Вильярреал
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала