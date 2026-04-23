Дочь Семака затмила папу в медиа: как прославилась 13-летняя Илария

Тринадцатилетняя дочь главного тренера "Зенита" стала главным ньюсмейкером дня, затмив папу даже после резонансного матча его команды против "Локомотива". РИА Новости рассказывает, как юная Илария Семак получила нейтральный статус и стала знаменитой.

"Семак приезжал с дочкой и сам садился на лошадь"

У Сергея и Анны Семак восемь детей. Учитывая, что для Сергея этот брак второй, а для Анны – третий, есть и те, кто родился в предыдущих отношениях. Только в семье Семак их никогда не разделяли. Илария - младшая из общих детей. Ей 22 февраля исполнилось 13 лет. Летом 2016 года Сергей и Анна удочерили девочку-инвалида Таню. Старшие дети уже сами стали родителями, сделав Сергея Богдановича счастливым дедушкой.

Конным спортом первой стала заниматься Майя, дочь Анны от первого брака. Продолжила традицию Илария. Ее имя символизирует оптимизм, жизнерадостность и внутреннюю силу характера, что полностью соответствует действительности. Заниматься она начала в поселке Энколово под Санкт-Петербургом, который в последние годы стал настоящим центром конного спорта всей России. В феврале там с большим успехом прошли соревнования русских троек.

Карьеру Илария начала на пони Санскрите. "На тренировки ее привозила мама, - рассказали РИА Новости в конно-спортивном клубе "Пегас". – Обычно три-четыре раза в неделю, а летом – каждый день. Тренировалась Илария под руководством Владимира Гришкевича. Когда у Сергея Семака выдавалось свободное время, он с удовольствием к нам приезжал и даже садился на лошадь".

Затем Илария Семак там же в Энколово перешла в более престижный клуб "Вента" и оседлала Сабрину, владельцем которой является известный тренер Александр Белехов. Специализируется дочь тренера в конкуре и выступает пока в детских соревнованиях. Летом прошлого года добилась первого серьезного успеха, победив в региональных соревнованиях на призы КСК "Вента" в своей возрастной категории.

Говорить об олимпийских перспективах 13-летней девчонки рано. Она и среди сверстников в рейтинге Всероссийской федерации конного спорта занимает отнюдь не столь высокие места, как " Зенит " в РПЛ . В социальных сетях Илария тоже ведет себя очень скромно. У нее там всего три друга: сестра Майя и братья Савва и Семен. Последний в феврале дебютировал на боксерском ринге. Поединок с участием студента Эдинбургского университета, изучающего английскую литературу, завершился ничьей. Присутствовавшая на бое Анна Семак поделилась видео и коротко подписала его: "Семен в свободное от сценариев и поэзии время".

Зачем Иларии нейтральный статус?

А зачем вообще Иларии нужен нейтральный статус? Недавно FEI приняла решение о допуске на детские и юниорские соревнования российских всадников с флагом и гимном. В нейтральном пока выступают взрослые. И оформляют его, как правило, для того, чтобы не иметь проблем с логистикой.

В конном спорте выступает мини-команда, состоящая из всадника и лошади. Транспортировка четвероногих партнеров всегда была достаточно большой проблемой, а сейчас ведущие российские спортсмены предпочитают использовать тренировочные базы за рубежом. Оттуда проще выезжать на соревнования. Взрослым для выступлений за рубежом нейтральный статус необходим, но вряд ли Илария собирается им воспользоваться и заявиться на взрослые турниры где-нибудь в Германии или Эстонии.