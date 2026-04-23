"Акрон" сыграл вничью с махачкалинским "Динамо" в матче РПЛ

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с махачкалинским "Динамо" в матче 26-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча в Самаре завершилась со счетом 1:1. В составе "Акрона" мяч забил Роберто Фернандес (9-я минута). У "Динамо" отличился Джавад Хоссейннеджад (75).
"Акрон" с 24 очками занимает 11-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). "Динамо" с 24 баллами располагается на 12-й строчке.
В следующем матче "Динамо" 26 апреля сыграет в гостях с "Краснодаром", днем позднее "Акрон" на выезде встретится с калининградской "Балтикой".