"Акрон" сыграл вничью с махачкалинским "Динамо" в матче РПЛ - РИА Новости Спорт, 23.04.2026
19:31 23.04.2026
"Акрон" сыграл вничью с махачкалинским "Динамо" в матче РПЛ

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с махачкалинским "Динамо" в матче 26-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча в Самаре завершилась со счетом 1:1. В составе "Акрона" мяч забил Роберто Фернандес (9-я минута). У "Динамо" отличился Джавад Хоссейннеджад (75).
"Акрон" с 24 очками занимает 11-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). "Динамо" с 24 баллами располагается на 12-й строчке.
В следующем матче "Динамо" 26 апреля сыграет в гостях с "Краснодаром", днем позднее "Акрон" на выезде встретится с калининградской "Балтикой".
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Динамо Махачкала
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Краснодар
    1
    2
  • Волейбол
    Завершен
    Зенит-Казань
    Динамо Москва
    1
    3
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    П. Удварди
    76
    52
  • Футбол
    Завершен
    Леванте
    Севилья
    2
    0
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Штутгарт
    Фрайбург
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСВ Эйндховен
    Зволле
    6
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Овьедо
    Вильярреал
    1
    1
