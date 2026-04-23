Спецприз жюри ММКФ получил испанский режиссер Даниэль Гусман

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Специальный приз жюри Московского международного кинофестиваля (ММКФ) получил испанский режиссер Даниэль Гусман за фильм "Воздаяние", передает корреспондент РИА Новости.
Церемония вручения наград проходит в четверг в столичном театре "Россия". Фестиваль открылся 16 апреля.
"Хочу сказать спасибо всем членам жюри за этот приз. Я этого не ожидал. Для меня это важно. Свой фильм и свою награду я хочу посвятить пожилым людям, которые одиноки. Не только в Испании, но и во всем мире", - сказал режиссер, получая приз.
Председателем жюри основного конкурса Московского международного кинофестиваля в 2026 году выступил режиссер из Шри-Ланки Прасанна Витанаге. Кроме того, в состав жюри основного конкурса вошли актриса Дарья Екамасова, режиссёр Иван И. Твердовский, режиссер Махмут Фазыл Джошкун из Турции, представитель Китая Цзинь Ша и Хавьер Ребольо из Испании.
ММКФ - один из старейших фестивалей в мире, впервые он прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль начал проводиться регулярно. За последние 20 лет жюри фестиваля возглавляли крупнейшие кинематографисты мира, среди которых Ричард Гир, Тео Ангелопулос, Алан Паркер, Люк Бессон, Эктор Бабенко, Ким Ки Дук.
