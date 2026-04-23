"Реал" лишился двух игроков из-за травм

Сроки восстановления Гюлера и Милитао не называются. По информации Marca, обоим игрокам потребуется от трех до четырех недель, поэтому высока вероятность, что клубный сезон для них завершен. Милитао с болью покинул поле в конце первого тайма матча с "Алавесом" (2:1) 21 апреля, в то время как Гюлер в четверг пропустил тренировку в общей группе и занимался в тренажерном зале.