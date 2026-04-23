"Реал" лишился двух игроков из-за травм - РИА Новости Спорт, 23.04.2026
14:38 23.04.2026 (обновлено: 14:45 23.04.2026)
"Реал" лишился двух игроков из-за травм

Гюлер и Милитао из "Реала" получили травмы двуглавых мышц бедра

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бразильский защитник "Реала" Милитао и турецкий полузащитник Арде Гюлер получили травмы.
  • У первого повреждена мышца бедра левой ноги, у второго — правой, состояние обоих футболистов требует дальнейшего наблюдения.
  • Игроки могут пропустить остаток клубного сезона, так как на восстановление потребуется от трех до четырех недель.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Бразильскому защитнику "Реала" Милитао и турецкому полузащитнику Арде Гюлеру диагностированы повреждения двуглавых мышц бедра, сообщается на официальном сайте мадридского футбольного клуба.
У Милитао повреждена мышца левой ноги, у Гюлера - правой. Состояние обоих футболистов требует дальнейшего наблюдения.
Сроки восстановления Гюлера и Милитао не называются. По информации Marca, обоим игрокам потребуется от трех до четырех недель, поэтому высока вероятность, что клубный сезон для них завершен. Милитао с болью покинул поле в конце первого тайма матча с "Алавесом" (2:1) 21 апреля, в то время как Гюлер в четверг пропустил тренировку в общей группе и занимался в тренажерном зале.
Гюлеру 21 год. В текущем сезоне он провел 50 матчей и забил шесть мячей. На счету 28-летнего Милитао 21 игра и 2 гола. По ходу сезона бразилец из-за травм был вынужден пропустить 2 игры в ноябре, а также 24 матча с декабря по марта.
Камп Ноу, стадион клуба Барселона - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Матч "Барселоны" приостановили для оказания медпомощи болельщику
22 апреля, 23:40
 
