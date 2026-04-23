В РАН рассказали об общем симптоме у переболевших COVID-19

САРАНСК, 23 апр - РИА Новости. Нарушение памяти в той или иной степени встречается порядка у 90% перенесших COVID-19, сообщил вице-президент РАН, директор "Российского центра неврологии и нейронаук" Михаил Пирадов.

"У 90% людей после COVID-19 в той или иной степени страдает память. Это общемировая трагедия, поэтому необходимость тренировки памяти - она совершенно колоссальная", - сказал он на Всероссийской выездной конференции в рамках регионального движения "За медицину здорового долголетия".