Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил значимость Трансарктического коридора
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:29 23.04.2026 (обновлено: 16:48 23.04.2026)
Путин отметил значимость Трансарктического коридора

Путин: значимость Трансарктического коридора очевидна при сбоях мировых цепочек

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин назвал северный трансарктический маршрут одним из наиболее безопасных, надежных и эффективных.
  • Он подчеркнул растущую роль Арктики в глобальном контексте.
  • Трансарктический транспортный коридор является федеральным проектом по развитию Большого Северного морского пути.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал северный трансарктический маршрут одним из наиболее безопасных, надежных и эффективных.
Путин в четверг проводит совещание с членами российского правительства, посвященное развитию Арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора.
Глава государства подчеркнул растущую роль Арктики в глобальном контексте, для экологии планеты, для мирового топливно-энергетического и сырьевого комплексов, для повышения устойчивости международных торговых и логистических связей.
"Так, значимость северного трансарктического маршрута как наиболее безопасного, надежного и эффективного пути становится все более очевидной на фоне сбоев мировых транспортных цепочек из-за многочисленных конфликтов, в том числе, как мы сейчас видим, и на Ближнем Востоке", - отметил президент.
Трансарктический транспортный коридор является федеральным проектом по развитию Большого Северного морского пути. Маршрут будет проходить от Санкт-Петербурга через Мурманск до Владивостока.
Президент Владимир Путин проводит в режиме видеоконфереции совещание с членами правительства России - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
Владимир ПутинРоссияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала