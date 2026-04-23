Путин заявил о значении Арктики для защиты суверенитета страны

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил стратегическое значение Арктики для развития экономики России и защиты суверенитета страны.
"Уже не раз отмечал особое стратегическое значение этого региона для нашей страны, для отечественной экономики, для наращивания промышленного потенциала России, для обеспечения национальной безопасности и защиты нашего суверенитета",- сказал глава государства в ходе совещания с членами правительства РФ.