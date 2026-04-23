Путин отдал свой бокал шампанского генсекретарю Федерации бокса - РИА Новости Спорт, 23.04.2026
Путин отдал свой бокал шампанского генсекретарю Федерации бокса

Путин отдал свой бокал шампанского генсекретарю Федерации бокса Беспутину

Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград победителям чемпионатов мира по боксу. Архивное фото
  • Президент России Владимир Путин отдал свой бокал шампанского генеральному секретарю Федерации бокса России Александру Беспутину.
  • Беспутин попытался отказаться и вернуть бокал главе государства, но тот успокоил спортсмена.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отдал свой бокал шампанского генеральному секретарю Федерации бокса России, мастеру спорта России международного класса Александру Беспутину.
В среду глава государства вручил государственные награды победителям чемпионатов мира по боксу. После награждения президент побеседовал со спортсменами за бокалом шампанского.
Среди награжденных был Беспутин, который стоял без бокала. Во время беседы Путин обратил на это внимание.
"А вам чего, не наливали?" - уточнил президент и отдал свой.
Беспутин попытался отказаться и вернуть бокал главе государства.
"Мне принесут", - успокоил спортсмена президент.
