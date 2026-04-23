Путин отдал свой бокал шампанского генсекретарю Федерации бокса

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отдал свой бокал шампанского генеральному секретарю Федерации бокса России, мастеру спорта России международного класса Александру Беспутину.
В среду глава государства вручил государственные награды победителям чемпионатов мира по боксу. После награждения президент побеседовал со спортсменами за бокалом шампанского.
"А вам чего, не наливали?" - уточнил президент и отдал свой.
Беспутин попытался отказаться и вернуть бокал главе государства.
"Мне принесут", - успокоил спортсмена президент.