Путин с иронией напомнил про участие трансгендеров* в соревнованиях - РИА Новости Спорт, 23.04.2026
02:00 23.04.2026 (обновлено: 04:19 23.04.2026)
Путин с иронией напомнил про участие трансгендеров* в соревнованиях

Путин на встрече с боксерами с иронией напомнил о трансгендерах в соревнованиях

© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Президент Росси Владимир Путин на встрече со спортсменами и представителями Федерации бокса России
Президент Росси Владимир Путин на встрече со спортсменами и представителями Федерации бокса России - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
Президент Росси Владимир Путин на встрече со спортсменами и представителями Федерации бокса России
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин на встрече с боксерами с иронией напомнил про случаи участия трансгендеров в соревнованиях.
  • Путин побеседовал со спортсменами за бокалом шампанского после церемонии их награждения.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с боксерами с иронией напомнил про случаи, когда в соревнованиях участвовали трансгендеры*.
В среду глава государства вручил государственные награды победителям чемпионатов мира по боксу. После награждения президент побеседовал со спортсменами за бокалом шампанского.
Среди награжденных был боксер Илья Попов, который рассказал, как в 2018 году ему удалось поучаствовать в юношеских Олимпийских играх. Присутствующий там генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин добавил, что тогда на играх выступала также Анастасия Шамонова.
"Вы с Настей боксировали?" - пошутил Путин, вызвав смех у присутствующих.
"К сожалению, в мировом спорте такие прецеденты были", - добавил президент.
На Олимпийских играх в Париже в 2024 году широкое обсуждение вызвал допуск до турнира по боксу Иман Хелиф и Линь Юйтин, которых дисквалифицировали на чемпионате мира 2023 года из-за проваленных гендерных тестов.
В марте этого года Международный олимпийский комитет ввел новую политику, запрещающую трансгендерам участвовать в женских соревнованиях. Обновленные правила вступят в силу на летних Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.
Путин ранее также заявлял, что участие сменивших пол мужчин в женских соревнованиях напрочь убивает женский спорт.
* Движение, признанное экстремистским и запрещенное на территории РФ.
