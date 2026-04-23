Президент Росси Владимир Путин на встрече со спортсменами и представителями Федерации бокса России

Президент Росси Владимир Путин на встрече со спортсменами и представителями Федерации бокса России

Путин с иронией напомнил про участие трансгендеров* в соревнованиях

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин на встрече с боксерами с иронией напомнил про случаи участия трансгендеров в соревнованиях.

Путин побеседовал со спортсменами за бокалом шампанского после церемонии их награждения.

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с боксерами с иронией напомнил про случаи, когда в соревнованиях участвовали трансгендеры*.

В среду глава государства вручил государственные награды победителям чемпионатов мира по боксу. После награждения президент побеседовал со спортсменами за бокалом шампанского.

Среди награжденных был боксер Илья Попов, который рассказал, как в 2018 году ему удалось поучаствовать в юношеских Олимпийских играх. Присутствующий там генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин добавил, что тогда на играх выступала также Анастасия Шамонова.

"Вы с Настей боксировали?" - пошутил Путин , вызвав смех у присутствующих.

"К сожалению, в мировом спорте такие прецеденты были", - добавил президент.

На Олимпийских играх в Париже в 2024 году широкое обсуждение вызвал допуск до турнира по боксу Иман Хелиф и Линь Юйтин, которых дисквалифицировали на чемпионате мира 2023 года из-за проваленных гендерных тестов.

В марте этого года Международный олимпийский комитет ввел новую политику, запрещающую трансгендерам участвовать в женских соревнованиях. Обновленные правила вступят в силу на летних Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе

Путин ранее также заявлял, что участие сменивших пол мужчин в женских соревнованиях напрочь убивает женский спорт.