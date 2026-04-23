Эксперт назвал зачинщика драки в матче "Локомотива" и "Зенита" - РИА Новости Спорт, 23.04.2026
17:15 23.04.2026
Эксперт назвал зачинщика драки в матче "Локомотива" и "Зенита"

Федотов: игрок "Локомотива" Пруцев спровоцировал потасовку в матче с "Зенитом"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полузащитник московского «Локомотива» Данил Пруцев стал зачинщиком потасовки в концовке матча 26-го тура чемпионата России с петербургским «Зенитом».
  • По итогам эпизода Данил Пруцев получил желтую карточку.
  • Бывший судья всероссийской категории Игорь Федотов отметил, что арбитры быстро вмешались и предотвратили более серьезные последствия потасовки.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Полузащитник московского "Локомотива" Данил Пруцев стал зачинщиком потасовки в концовке матча 26-го тура чемпионата России с петербургским "Зенитом", заявил РИА Новости бывший судья всероссийской категории Игорь Федотов.
Встреча прошла в Москве и закончилась со счетом 0:0. На девятой компенсированной ко второму тайму минуте нападающий "Локомотива" Николай Комличенко не реализовал пенальти. Мяч не покинул пределы поля, и атака "Локомотива" продолжилась. У углового флажка после единоборства разгорелся конфликт между полузащитником "Локомотива" Данилом Пруцевым и игроками "сине-бело-голубых", который затем перерос в массовую потасовку с участием полевых и запасных игроков обеих команд. По итогам эпизода Пруцев получил желтую карточку. В разговоре с журналистами защитник "Зенита" Игорь Дивеев назвал судей зачинщиками потасовки.
Российская премьер-лига (РПЛ)
22 апреля 2026 • начало в 19:45
Завершен
Локомотив
0 : 0
Зенит
"Реакция арбитров была максимально быстрой. Потасовку спровоцировал игрок "Локомотива" Пруцев, за что и получил желтую карточку. Арбитры максимально быстро вклинились между игроками, хотя по большому счету, когда набежали все запасные и представители команд, судейская бригада могла просто остаться в стороне и спокойно наблюдать. А они в этой греко-римской борьбе приняли участие, начали всех разнимать. Пускай футболисты не жалуются, а благодарят арбитров, что они не показали красные карточки, а обошлись малой кровью", - сказал Федотов.
"Все прекрасно понимают, что произошла провокация со стороны игрока Пруцева, который начал бодаться. Взорвалась эта ситуация очень быстро, потому что кто-то этого ждал. Это два игрока просто боролись за мяч, арбитр вмешался и, казалось бы, все, исчерпан эпизод. Но на деле оказалось совершенно иначе. Почему-то очень быстро среагировали запасные игроки "Локомотива". Вот в этом моменте кроется вопрос, а валить все на судей нельзя, да и не за что. Арбитры сделали все, что требовалось, да еще и с минимальными потерями для клубов", - добавил бывший судья.
