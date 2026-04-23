Рейтинг@Mail.ru
"Катастрофа": ветеран ЦСКА заявил, что Челестини не справляется с задачами - РИА Новости Спорт, 23.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
17:23 23.04.2026 (обновлено: 18:05 23.04.2026)
"Катастрофа": ветеран ЦСКА заявил, что Челестини не справляется с задачами

Пономарев назвал результаты ЦСКА катастрофой и заявил, что тренер не справляется

© РИА Новости / Александр Вильф | Фабио Челестини
Фабио Челестини
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший футболист сборной СССР и ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что результаты армейцев в текущем сезоне РПЛ являются катастрофой.
  • Тренерский штаб ЦСКА не справляется со своими задачами, по мнению Пономарева.
  • ЦСКА сыграл вничью с «Ростовом» со счетом 1:1 в матче 26-го тура РПЛ и потерял очки в третьем матче чемпионата подряд, расположившись на шестом месте в турнирной таблице.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший футболист сборной СССР и столичного ЦСКА Владимир Пономарев заявил РИА Новости, что результаты армейцев в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) являются катастрофой, а тренерский штаб не справляется со своими задачами.
Во вторник ЦСКА дома сыграл вничью с "Ростовом" со счетом 1:1 в матче 26-го тура РПЛ. Команда Фабио Челестини потеряла очки в третьем матче чемпионата подряд и располагается на шестом месте в турнирной таблице.
Российская премьер-лига (РПЛ)
21 апреля 2026 • начало в 19:45
Завершен
ЦСКА
1 : 1
Ростов
57‎’‎ • Тамерлан Мусаев
(Данил Круговой)
36‎’‎ • Сезар Роналдо
Календарь Турнирная таблица История встреч
«
"Катастрофа. Так играть команда не должна. Тем более армейская команда, которая провела великолепную селекцию, пригласила много новых игроков - хороших, сильных. И вот теперь результат: шестое место, - сказал Пономарев. - Здесь у меня претензии к тренеру. Значит, не справляется со своими задачами".
ФутболПФК ЦСКАВладимир ПономаревРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Фабио Челестини
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Динамо Махачкала
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Краснодар
    1
    2
  • Волейбол
    Завершен
    Зенит-Казань
    Динамо Москва
    1
    3
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    П. Удварди
    76
    52
  • Футбол
    Завершен
    Леванте
    Севилья
    2
    0
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Штутгарт
    Фрайбург
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСВ Эйндховен
    Зволле
    6
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Овьедо
    Вильярреал
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала