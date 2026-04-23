"Катастрофа": ветеран ЦСКА заявил, что Челестини не справляется с задачами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший футболист сборной СССР и ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что результаты армейцев в текущем сезоне РПЛ являются катастрофой.
- Тренерский штаб ЦСКА не справляется со своими задачами, по мнению Пономарева.
- ЦСКА сыграл вничью с «Ростовом» со счетом 1:1 в матче 26-го тура РПЛ и потерял очки в третьем матче чемпионата подряд, расположившись на шестом месте в турнирной таблице.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший футболист сборной СССР и столичного ЦСКА Владимир Пономарев заявил РИА Новости, что результаты армейцев в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) являются катастрофой, а тренерский штаб не справляется со своими задачами.
Во вторник ЦСКА дома сыграл вничью с "Ростовом" со счетом 1:1 в матче 26-го тура РПЛ. Команда Фабио Челестини потеряла очки в третьем матче чемпионата подряд и располагается на шестом месте в турнирной таблице.
"Катастрофа. Так играть команда не должна. Тем более армейская команда, которая провела великолепную селекцию, пригласила много новых игроков - хороших, сильных. И вот теперь результат: шестое место, - сказал Пономарев. - Здесь у меня претензии к тренеру. Значит, не справляется со своими задачами".