Париж может стать местом проведения хоккейного турнира на Олимпиаде-2030 - РИА Новости Спорт, 23.04.2026
15:43 23.04.2026 (обновлено: 15:48 23.04.2026)
Париж может стать местом проведения хоккейного турнира на Олимпиаде-2030

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Компания Paris Entertainment Company подала официальную заявку на проведение матчей олимпийского хоккейного турнира 2030 года на двух аренах Парижа, сообщает L'Equipe.
Ближайшие зимние Игры пройдут 1-17 февраля 2030 года во Французских Альпах. Paris Entertainment Company управляет "Аккор Ареной" и "Адидас Ареной".
Париж рассматривается как альтернативный вариант после того, как новый мэр Ниццы Эрик Чиотти выступил против проведения хоккейных матчей на местном футбольном стадионе "Альянц Ривьера". В начале апреля мэр Лиона Грегори Дусе предложил принять соревнования по ледовым видам спорта в его городе вместо Ниццы.
Согласно первоначальной заявке, Ницца должна была принять, помимо хоккея, соревнования по фигурному катанию, шорт-треку и керлингу, а также Олимпийскую деревню и медиацентр. Официальная карта мест проведения соревнований, как ожидается, будет опубликована к концу июня.
