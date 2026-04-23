Париж может стать местом проведения хоккейного турнира на Олимпиаде-2030

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Компания Paris Entertainment Company подала официальную заявку на проведение матчей олимпийского хоккейного турнира 2030 года на двух аренах Парижа, сообщает L'Equipe.

Ближайшие зимние Игры пройдут 1-17 февраля 2030 года во Французских Альпах. Paris Entertainment Company управляет "Аккор Ареной" и "Адидас Ареной".

Согласно первоначальной заявке, Ницца должна была принять, помимо хоккея, соревнования по фигурному катанию, шорт-треку и керлингу, а также Олимпийскую деревню и медиацентр. Официальная карта мест проведения соревнований, как ожидается, будет опубликована к концу июня.