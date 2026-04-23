"Оклахома" увеличила преимущество в серии плей-офф НБА с "Финиксом"

- "Оклахома-Сити Тандер" победила "Финикс Санз" во втором матче серии первого раунда плей-офф НБА со счетом 120:107.
- "Оклахома" ведет в серии до четырех побед со счетом 2-0, третья игра пройдет на площадке "Финикса" 25 апреля.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. "Оклахома-Сити Тандер" обыграла "Финикс Санз" во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча прошла в Оклахоме и завершилась со счетом 120:107 (30:29, 35:28, 35:20, 20:30) в пользу хозяев. В составе победителей самым результативным стал Шей Гилджес-Александер, в активе которого 37 очков. У "Финикса" больше всех очков набрал Диллон Брукс - 30.
"Оклахома" в серии до четырех побед со счетом 2-0. Третья игра пройдет на площадке "Финикса" вечером 25 апреля по московскому времени.
В другом матче "Детройт Пистонс" со счетом 98:83 (25:21, 21:25, 38:16, 14:21) обыграл "Орландо Мэджик" и сравнял счет в серии - 1-1.
