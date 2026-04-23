Рейтинг@Mail.ru
Фальков призвал переосмыслить понятие высшего образования в России
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:13 23.04.2026 (обновлено: 14:01 23.04.2026)
Фальков призвал переосмыслить понятие высшего образования в России

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВалерий Фальков
Валерий Фальков - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Валерий Фальков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил о необходимости переосмыслить понятие высшего образования во всех ключевых проявлениях.
"Учитывая масштаб вызовов, нам надо с вами переосмыслить понятие высшего образования во всех его ключевых проявлениях", - сказал Фальков в ходе открытого экспертного диалога "Высшее образование в новую технологическую эпоху".
По словам министра, в мире происходят кардинальные технологические перемены, и, конечно, образование не может не меняться в этих условиях.
"Как правило, мы очень консервативны, отстаиваем существующий порядок, свои программы: от названий до их продолжительности. Но в целом мы за изменения", - отметил Фальков.
Ранее в Минобрнауки сообщили, что в России разработают новый перечень вузовских специальностей и направлений подготовки в рамках реформы высшего образования.
ОбществоРоссияВалерий ФальковСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала