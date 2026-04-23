Фальков призвал переосмыслить понятие высшего образования в России

В Минобрнауки сообщили, что в России разработают новый перечень вузовских специальностей и направлений подготовки в рамках реформы высшего образования.

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил о необходимости переосмыслить понятие высшего образования во всех ключевых проявлениях.

"Учитывая масштаб вызовов, нам надо с вами переосмыслить понятие высшего образования во всех его ключевых проявлениях", - сказал Фальков в ходе открытого экспертного диалога "Высшее образование в новую технологическую эпоху".

По словам министра, в мире происходят кардинальные технологические перемены, и, конечно, образование не может не меняться в этих условиях.

"Как правило, мы очень консервативны, отстаиваем существующий порядок, свои программы: от названий до их продолжительности. Но в целом мы за изменения", - отметил Фальков.