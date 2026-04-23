Венгрия и Словакия получили первую за три месяца партию нефти по "Дружбе"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Первая партия нефти по трубопроводу "Дружба" поступила в Венгрию и Словакию после почти трехмесячного перерыва.
- Сырье получили на насосных станциях Феньеслитке и Будковце.
БУДАПЕШТ, 23 апр - РИА Новости. Первая партия нефти по нефтепроводу "Дружба" поступила в Венгрию и Словакию после почти трехмесячного перерыва, сообщила венгерская нефтегазовая компания MOL.
Как считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, Украине невыгодно прекращать транспортировку нефти по трубопроводу "Дружба", поскольку она зарабатывает на транзите.
"Сейчас Венгрия, получив нефть в полной мере, будет ее перерабатывать, а излишки начнет продавать Украине. Поэтому Киев еще и дополнительное топливо получит", - заявил аналитик интернет-изданию NEWS.ru.
"Она, скорее, будет требовать что-то еще. И если ей это не дадут, тогда они будут шантажировать Европу поставками нефти... А когда встанет вопрос об ускоренном вступлении украинцев в Евросоюз, новых траншей, помощи и так далее, если вдруг это будет вызывать какое-то сопротивление со стороны европейских стран, нефтепровод "Дружба" снова будет перекрываться", - добавил аналитик.
Украина с 27 января по 21 апреля блокировала поставки российской нефти по "Дружбе" в Словакию и Венгрию, ссылаясь на повреждение трубопровода. Власти Венгрии и Словакии в эту версию не верили и заявляли, что считают остановку Киевом транзита нефти политическим решением.
Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Белоруссии, потом Украины в направлении Венгрии, Словакии и Чехии). Транспортировка нефти в Польшу по "Дружбе" была прекращена в феврале 2023 года, а в Германию - с начала 2023 года. Германия с 2023 года получала по северной ветке трубопровода нефть из Казахстана, а с 1 мая 2026 года эти поставки будут направляться в обход "Дружбы". Чехия в апреле 2025 года заявила, что отказалась от нефти по "Дружбе". Таким образом, Венгрия и Словакия получают нефть напрямую по трубопроводу.