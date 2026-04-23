14:52 23.04.2026 (обновлено: 19:11 23.04.2026)

Венгрия и Словакия получили первую за три месяца партию нефти по "Дружбе"

© REUTERS / Agencja Wyborcza.pl/Jedrzej Wojnar
Нефтеперекачивающая станция нефтепровода "Дружба" в Польше. Архивное фото
  • Первая партия нефти по трубопроводу "Дружба" поступила в Венгрию и Словакию после почти трехмесячного перерыва.
  • Сырье получили на насосных станциях Феньеслитке и Будковце.
БУДАПЕШТ, 23 апр - РИА Новости. Первая партия нефти по нефтепроводу "Дружба" поступила в Венгрию и Словакию после почти трехмесячного перерыва, сообщила венгерская нефтегазовая компания MOL.
"Сегодня утром группа компаний MOL получила сырую нефть на насосных станциях Феньеслитке и Будковце. Таким образом, поставки сырой нефти по трубопроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию возобновились после почти трехмесячного перерыва", - говорится в сообщении компании.
Как считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, Украине невыгодно прекращать транспортировку нефти по трубопроводу "Дружба", поскольку она зарабатывает на транзите.
"Сейчас Венгрия, получив нефть в полной мере, будет ее перерабатывать, а излишки начнет продавать Украине. Поэтому Киев еще и дополнительное топливо получит", - заявил аналитик интернет-изданию NEWS.ru.
Аналитик предположил, что Украина может шантажировать Европу перекрытием поставок, когда встанет вопрос об ускоренном вступлении ее в ЕС, новых траншей и помощи.
"Она, скорее, будет требовать что-то еще. И если ей это не дадут, тогда они будут шантажировать Европу поставками нефти... А когда встанет вопрос об ускоренном вступлении украинцев в Евросоюз, новых траншей, помощи и так далее, если вдруг это будет вызывать какое-то сопротивление со стороны европейских стран, нефтепровод "Дружба" снова будет перекрываться", - добавил аналитик.
Украина с 27 января по 21 апреля блокировала поставки российской нефти по "Дружбе" в Словакию и Венгрию, ссылаясь на повреждение трубопровода. Власти Венгрии и Словакии в эту версию не верили и заявляли, что считают остановку Киевом транзита нефти политическим решением.
Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Белоруссии, потом Украины в направлении Венгрии, Словакии и Чехии). Транспортировка нефти в Польшу по "Дружбе" была прекращена в феврале 2023 года, а в Германию - с начала 2023 года. Германия с 2023 года получала по северной ветке трубопровода нефть из Казахстана, а с 1 мая 2026 года эти поставки будут направляться в обход "Дружбы". Чехия в апреле 2025 года заявила, что отказалась от нефти по "Дружбе". Таким образом, Венгрия и Словакия получают нефть напрямую по трубопроводу.
