Ученые реконструировали природный облик Боровицкого холма в разные периоды

Краткий пересказ от РИА ИИ Исследователи реконструировали исторический облик природной среды в окрестностях Боровицкого холма.

Для реконструкции ученые использовали палинологию — метод, который позволяет по спорам и пыльце растений восстанавливать древние ландшафты, климат и следы хозяйственной деятельности человека.

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Исследователи реконструировали исторический облик природной среды в окрестностях Боровицкого холма с середины первого тысячелетия до нашей эры до второй половины XIV века нашей эры. Об этом сообщила заведующая лабораторией естественнонаучных методов Института археологии Российской академии наук Анна Алешинская во время выступления на научном семинаре, прошедшем в ИА РАН.

Для реконструкции ученые использовали палинологию — метод, который позволяет по спорам и пыльце растений восстанавливать древние ландшафты, климат и следы хозяйственной деятельности человека.

По словам исследователя, самые ранние изученные слои относятся к дьяковскому периоду раннего железного века (примерно до V-VII вв. н. э.). В образцах этого времени ученая отметила малое количество пыльцы древесных пород, среди которых преобладают береза и лещина, а среди трав часто встречается пыльца полыни и злаков. Большую роль также играли сорные растения, такие как крапива, щавель, подорожник и другие растения-спутники человека. Представленные данные свидетельствуют о том, что вокруг Боровицкого холма были не сплошные леса, а участки с травянистой растительностью, вырубки и, вероятно, хозяйственно освоенные земли.

"Окрестные березовые леса были вторичного происхождения на месте вырубок или заброшенных пашен, а большое количество пыльцы злаков, в том числе и культурных, может свидетельствовать о наличии пахотных угодий. И все это позволяет предположить, что это было уже время существования городища на Кремлевском холме", — отметила Алешинская.

Затем наступает период между исчезновением дьяковцев и появлением славян, охвативший 500–600 лет. Как считают археологи, упадок дьяковской культуры начался приблизительно в V веке н. э., и к VII–IX векам поселения были оставлены, а на оставшихся территориях население сильно сократилось. За это время поля и заброшенные поселения заросли елово-широколиственными лесами, что подтвердили новые палинологические данные.

Кроме того, ученая с помощью палинологического анализа выявила еще один важный этап, охватывающий предположительно IX – начало XII вв., который ранее не выделялся в разрезе, но по пыльцевым спектрам все же прослеживался в нескольких участках.

"Стратиграфически вот этого переходного локуса мы не могли зафиксировать, но благодаря палинологическим исследованиям обнаружили, что он был. То есть были какие-то отложения, которые залегали между ранним железным веком и слоем удельного времени, мы просто их не смогли выделить", — подтвердил заведующий отделом средневековой археологии ИА РАН, кандидат исторических наук Владимир Коваль.

Именно это, по его словам, позволяет точнее восстанавливать историю Боровицкого холма и открывает новые направления для последующих исследований.

С домонгольским временем связан самый теплый период Средневековья, когда в окрестностях Боровицкого холма, по словам Алешинской, росли липовые леса. Однако уже в XII веке происходит похолодание климата, вследствие чего резко возрастает доля сосны и ели.

"Дальнейший раннемосковский слой относится к XIII веку — эпохе стремительного роста поселения, появления новых застроек и расширения хозяйственной территории. Уменьшение количества пыльцы древесных пород, появление сорных растений и культурных злаков — безусловные признаки присутствия человека и освоения территории", — отметила она.

Палинолог добавила, что по мере расширения города старопахотные земли застраивались, под поля расчищались новые земли, отодвигая границу леса все дальше и дальше от Кремля. "В десятой палинозоне мы наблюдаем уже типичный селитебный ландшафт с пашнями, сорными сообществами, равнотравно-злаковой растительностью и минимальным количеством древесных пород", — заключила она.