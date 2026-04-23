Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане опровергли версию о нападении на врачей после смерти пациента - РИА Новости, 23.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:54 23.04.2026
В Дагестане опровергли версию о нападении на врачей после смерти пациента

© РИА Новости / Максим Блинов
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАХАЧКАЛА, 23 апр - РИА Новости. Версии о нападении мужчины на врачей в Махачкале из-за якобы смерти матери или дочери не нашли подтверждения, сообщила руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева.
В четверг в Республиканской клинической больнице имени Вишневского в Махачкале мужчина напал с ножом на двух дежуривших врачей - травматолога и хирурга. Один из пострадавших в реанимации. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство), подозреваемый задержан. При этом в ряде Telegram-каналов распространились версии, что мотивом могла стать смерть в медучреждении его матери или дочери.
"Версии "о маме", "о дочери", да и прочие - не нашли своего подтверждения… Достоверная информация будет, но позже. Полицейские делают все необходимое", – написала Гариева в своем Telegram-канале.
Она также сообщила, что никаких близких родственников в больнице у нападавшего не было. Он приехал в компании родственника, который привез свою супругу за медицинской помощью. Пока они оба отлучились, подозреваемый в ожидании "слонялся в коридоре, бесцельно заглядывая в кабинеты, выходил из приёмного покоя на улицу и заходил вновь", рассказала Гариева.
Работник медучреждения в коридоре - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
Появились новые детали нападения на врачей в Махачкале
Вчера, 23:38
 
ПроисшествияМахачкалаРеспублика ДагестанРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала