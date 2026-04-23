- Индийский фильм "Страсть" Фазиля Разака получил Гран-при ММКФ.
- Церемония вручения наград проходит в четверг в столичном театре "Россия".
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Картина "Страсть" индийского режиссера Фазиля Разака признана лучшим фильмом в основном конкурсе Московского международного кинофестиваля (ММКФ), передает корреспондент РИА Новости.
Церемония вручения наград проходит в четверг в столичном театре "Россия". Фестиваль открылся 16 апреля.
На ММКФ вручили призы за лучшие роли
Вчера, 20:01
"Мы из Индии, и мы с гордостью приехали в замечательный город Москву", - отметил режиссер, получая приз.
В основной конкурс вошли 13 картин из десяти стран, в том числе из России, Италии, Китая и Ирана. Россия представлена двумя картинами - "Выготский" Антона Бильжо и "Отец" Павла Иванова. На смотре были заявлены две итальянские киноленты: "Анна Маньяни. Неизвестная история" режиссера Моники Гуэрриторе и "Покойся с миром" Алессандро д'Амбрози и Санты де Сантис. Режиссеры из Южной Кореи Чо Хен-Со и Ким Джин Ю представили фильмы "Зимний свет" и "Путешествие в дальние края".
Председателем жюри основного конкурса Московского международного кинофестиваля в 2026 году выступил режиссер из Шри-Ланки Прасанна Витанаге. Кроме того, в состав жюри основного конкурса вошли актриса Дарья Екамасова, режиссёр Иван И. Твердовский, режиссер Махмут Фазыл Джошкун из Турции, представитель Китая Цзинь Ша и Хавьер Ребольо из Испании.
ММКФ - один из старейших фестивалей в мире, впервые он прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль начал проводиться регулярно. За последние 20 лет жюри фестиваля возглавляли крупнейшие кинематографисты мира, среди которых Ричард Гир, Тео Ангелопулос, Алан Паркер, Люк Бессон, Эктор Бабенко, Ким Ки Дук.
Гран-при ММКФ получил индийский фильм "Страсть"
Вчера, 20:20