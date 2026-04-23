Forbes опубликовал список российских миллиардеров на 2026 год
07:04 23.04.2026
Forbes опубликовал список российских миллиардеров на 2026 год

Предприниматель Мордашов возглавил рейтинг российских миллиардеров Forbes

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Forbes опубликовал список российских миллиардеров на 2026 год.
  • Основной акционер и председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов возглавил этот список с капиталом в 37 миллиардов долларов.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Список российских миллиардеров на 2026 год возглавил основной акционер и председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов, сообщил журнал Forbes, опубликовавший обновленный ежегодный перечень.
По оценке Forbes, капитал Мордашова достиг 37 миллиардов долларов.
ПАО "Северсталь" - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания, ее основные активы находятся в России. Основной бенефициар компании - Мордашов (77,03% акций).
