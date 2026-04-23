Матвиенко: новгородский завод по выпуску плит для ВСМ - пилотный для РФ

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 23 апр - РИА Новости. Завод по производству плит для высокоскоростной магистрали (ВСМ), который реализуется в Новгородской области, является пилотным для России, подобное строительство должно быть и на других маршрутах, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с губернатором региона Александром Дроновым.

Как уточняет пресс-служба Совета Федерации, в среду Матвиенко обсудила с Дроновым строительство ВСМ. Глава Совета Федерации выразила уверенность, что проект перспективный и продукция завода будет востребована. По ее мнению, реализация проекта позитивно отразится на экономике региона. Матвиенко также отметила, что ВСМ является важным инфраструктурным проектом.

"Пилотный для страны. Уверена, что дальше подобное строительство будет и на других маршрутах", – добавила глава Совета Федерации.

Дронов напомнил, что около 30 процентов общей протяженности магистрали проходит по Новгородской области. В августе 2025 года вместе с министром транспорта Андреем Никитиным был заложен первый камень строительства завода для изготовления железобетонной плиты под ВСМ.

"Уникальное производство. Для региона это почти 900 высокотехнологичных и высокооплачиваемых рабочих мест, инвестиции в регион. Все работы ведутся в графике. Уже со второго полугодия этого года должны начать выдавать продукцию", - сказал Дронов.

Завод по производству безбаластных железобетонных плит для ВСМ строится на территории ОЭЗ "Новгородская". Ожидается, что завод станет ключевым объектом проекта ВСМ, выпуская до 2/3 годовой потребности плит для безбалластного пути.