Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко: новгородский завод по выпуску плит для ВСМ - пилотный для РФ - РИА Новости, 23.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:08 23.04.2026
Матвиенко: новгородский завод по выпуску плит для ВСМ - пилотный для РФ

Матвиенко: новгородский завод по выпуску плит для ВСМ является пилотным в РФ

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкВалентина Матвиенко
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Валентина Матвиенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 23 апр - РИА Новости. Завод по производству плит для высокоскоростной магистрали (ВСМ), который реализуется в Новгородской области, является пилотным для России, подобное строительство должно быть и на других маршрутах, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с губернатором региона Александром Дроновым.
Как уточняет пресс-служба Совета Федерации, в среду Матвиенко обсудила с Дроновым строительство ВСМ. Глава Совета Федерации выразила уверенность, что проект перспективный и продукция завода будет востребована. По ее мнению, реализация проекта позитивно отразится на экономике региона. Матвиенко также отметила, что ВСМ является важным инфраструктурным проектом.
"Пилотный для страны. Уверена, что дальше подобное строительство будет и на других маршрутах", – добавила глава Совета Федерации.
Дронов напомнил, что около 30 процентов общей протяженности магистрали проходит по Новгородской области. В августе 2025 года вместе с министром транспорта Андреем Никитиным был заложен первый камень строительства завода для изготовления железобетонной плиты под ВСМ.
"Уникальное производство. Для региона это почти 900 высокотехнологичных и высокооплачиваемых рабочих мест, инвестиции в регион. Все работы ведутся в графике. Уже со второго полугодия этого года должны начать выдавать продукцию", - сказал Дронов.
Завод по производству безбаластных железобетонных плит для ВСМ строится на территории ОЭЗ "Новгородская". Ожидается, что завод станет ключевым объектом проекта ВСМ, выпуская до 2/3 годовой потребности плит для безбалластного пути.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.
Новгородская областьВалентина МатвиенкоАлександр ДроновСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала