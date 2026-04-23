"Прогресс МС-34" привезет космонавтам на МКС фрукты и чеснок

МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Яблоки, апельсины, грейпфруты, лук репчатый и чеснок вошли в набор свежих овощей и фруктов, которые доставит грузовой корабль "Прогресс МС-34" экипажу Международной космической станции, сообщил РИА Новости заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Александр Агуреев.

Старт корабля к МКС запланирован 26 апреля на ракете "Союз-2.1а" с Байконура

"Набор свежих фруктов и овощей в этот раз состоит из яблок, апельсинов, грейпфрутов, лука репчатого и чеснока", - сказал Агуреев.

По его словам, в рационы, которые доставит новый грузовик, вошли различные закуски, например белуга, заливной осетр, рубленая свинина с яйцом, телятина или баранина с овощами, говяжий язык в желе, мясо-овощная запеканка, свинина с картофелем, судак с овощным гарниром, мясо-овощная токана.

Среди супов, которые привезет корабль, будут борщ с копченостями, рассольник с мясом, суп из красной чечевицы с мясом, суп из шампиньонов, гороховый и овощной супы-пюре, рисовый суп с мясом, харчо, щи зеленые и из свежей капусты.

Кроме того, как рассказал Агуреев, в качестве вторых блюд космонавты смогут выбрать из тушеных баклажанов с картофелем, свиной вырезки с пюре, грибами по-старорусски, закуской по-гречески, макарон с грибами, омлета, овощного рагу, салатов из зеленой фасоли или из свеклы.

Также в рационах несколько видов каш – гречка с грибами или с молоком, молочная пшеничная каша и рисовая каша с курагой. Помимо этого, в корабль загружены упаковки творога с облепиховым пюре, с орехами и с тыквенно-яблочным пюре.

Агуреев добавил, что из напитков экипаж станции сможет выбирать из различных соков сублимационной сушки, нескольких видов зеленого и черного чаев с сахаром и без, а также с ароматами малины или лимона, кофе, в том числе с молоком.