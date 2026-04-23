"Прогресс МС-34" привезет космонавтам на МКС фрукты и чеснок

МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Яблоки, апельсины, грейпфруты, лук репчатый и чеснок вошли в набор свежих овощей и фруктов, которые доставит грузовой корабль "Прогресс МС-34" экипажу Международной космической станции, сообщил РИА Новости заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Александр Агуреев.
Старт корабля к МКС запланирован 26 апреля на ракете "Союз-2.1а" с Байконура.
Командир МКС рассказал о жизни на орбите
10 апреля, 11:04
"Набор свежих фруктов и овощей в этот раз состоит из яблок, апельсинов, грейпфрутов, лука репчатого и чеснока", - сказал Агуреев.
По его словам, в рационы, которые доставит новый грузовик, вошли различные закуски, например белуга, заливной осетр, рубленая свинина с яйцом, телятина или баранина с овощами, говяжий язык в желе, мясо-овощная запеканка, свинина с картофелем, судак с овощным гарниром, мясо-овощная токана.
Среди супов, которые привезет корабль, будут борщ с копченостями, рассольник с мясом, суп из красной чечевицы с мясом, суп из шампиньонов, гороховый и овощной супы-пюре, рисовый суп с мясом, харчо, щи зеленые и из свежей капусты.
Кроме того, как рассказал Агуреев, в качестве вторых блюд космонавты смогут выбрать из тушеных баклажанов с картофелем, свиной вырезки с пюре, грибами по-старорусски, закуской по-гречески, макарон с грибами, омлета, овощного рагу, салатов из зеленой фасоли или из свеклы.
Также в рационах несколько видов каш – гречка с грибами или с молоком, молочная пшеничная каша и рисовая каша с курагой. Помимо этого, в корабль загружены упаковки творога с облепиховым пюре, с орехами и с тыквенно-яблочным пюре.
Агуреев добавил, что из напитков экипаж станции сможет выбирать из различных соков сублимационной сушки, нескольких видов зеленого и черного чаев с сахаром и без, а также с ароматами малины или лимона, кофе, в том числе с молоком.
"Прогресс МС-34" привезет космонавтам фруктовые палочки из кураги, айвы, персиков, слив и вишен, миндаль и фундук, несколько видов печенья, бородинский и ржаной хлеб. Также на нем будут доставлены продукты, которые можно найти в обычных магазинах, например, колбаски "Пиколини" со вкусом хамона, горчица "Русская", витаминно-минеральный комплекс, йогурты со вкусом клубники и земляники, черники и малины, а также ягодного мороженого, и сгущенка.
Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев, американские астронавты Кристофер Уильямс, Джессика Меир, Джек Хэтэуэй и астронавт Европейского космического агентства Софи Адено.
Повар рассказал, как космонавты готовят еду на орбите
11 апреля, 10:47