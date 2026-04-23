"Питтсбург" уступил "Филадельфии" в третий раз, несмотря на гол Малкина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Филадельфия Флайерз» обыграла «Питтсбург Пингвинз» в третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.
- Встреча прошла в Филадельфии и завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.
- «Филадельфия» ведет в серии до четырех побед со счетом 3-0.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. "Филадельфия Флайерз" дома обыграла "Питтсбург Пингвинз" в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча прошла в Филадельфии и завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев (0:1, 3:0, 2:1). У "Флайерз" отличились Тревор Зеграс (26-я минута), Расмус Ристолайнен (30), Ник Силер (32), Ноа Кейтс (53) и Оуэн Типпетт (59). В составе "Питтсбурга" шайбы забросили Евгений Малкин (5) и Эрик Карлссон (50).
23 апреля 2026 • начало в 02:00
Завершен
25:18 • Тревор Зеграс
(Джейми Дрисдэйл, Porter Martone)
29:06 • Расмус Ристолайнен
31:18 • Ник Зеелер
52:30 • Ноа Кэйтс
58:48 • Оуэн Типпетт
(Ноа Кэйтс)
04:18 • Евгений Малкин
49:39 • Эрик Карлссон
На счету Малкина стало 3 очка (2 гола + 1 передача) в трех матчах текущего плей-офф. Нападающий "Флайерз" Матвей Мичков и форвард "Пингвинз" Егор Чинахов результативными действиями не отметились.
"Филадельфия" ведет в серии до четырех побед со счетом 3-0. Четвертая встреча пройдет на льду "Флайерз" в ночь на 26 апреля по московскому времени.