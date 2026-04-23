"Питтсбург" уступил "Филадельфии" в третий раз, несмотря на гол Малкина

На счету Малкина стало 3 очка (2 гола + 1 передача) в трех матчах текущего плей-офф. Нападающий "Флайерз" Матвей Мичков и форвард "Пингвинз" Егор Чинахов результативными действиями не отметились.

"Филадельфия" ведет в серии до четырех побед со счетом 3-0. Четвертая встреча пройдет на льду "Флайерз" в ночь на 26 апреля по московскому времени.