Премьер Испании назвал Каталонию страной
12:44 23.04.2026
Премьер Испании назвал Каталонию страной

Премьер Испании Педро Санчес назвал Каталонию страной

© AP Photo / Francisco Seco — Флаг Каталонии
Флаг Каталонии. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер Испании Педро Санчес назвал Каталонию страной в ходе выступления в конгрессе депутатов.
  • Газета Español отмечает, что это не первый случай, когда Санчес называет Каталонию страной.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Премьер Испании Педро Санчес назвал Каталонию страной в ходе выступления в конгрессе депутатов, видеозапись которого опубликована на YouTube.
"Нынешнее правительство… сделает Испанию и Каталонию лучшими странами. Да, лучшими странами", - подчеркнул он в ходе выступления по теме иммиграционной политики, отвечая на критику со стороны представителя партии "Вместе за Каталонию" Мириам Ногерас.
Газета Español отмечает, что это не первый случай, когда Санчес называет Каталонию страной. Так, он уже называл Испанию и Каталонию "невероятными странами" в 2025 году, выступая перед каталонскими предпринимателями.
