Карпукас дал расплывчатый ответ по своему будущему в "Локомотиве"

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Футболист московского "Локомотива" Артем Карпукас заявил, что принимать решение о том, стоит ли подписывать новый контракт с железнодорожниками, будет после окончания Российской премьер-лиги (РПЛ).
Контракт Карпукаса с "Локомотивом" истекает летом 2027 года. Ранее сам игрок говорил, что хочет определиться с контрактом уже летом 2026 года.
"Я хочу просто поиграть четыре матча и там уже посмотреть, какой у меня будет выбор. Буду делать выбор после четырех матчей", - сказал 23-летний полузащитник журналистам.
"Я никому слово не давал. Ничем сейчас не обязан никому. Если честно, я даже сам еще не знаю, что будет", - добавил он.
В среду в Москве "Локомотив" сыграл вничью с "Зенитом" (0:0) в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
