Рэпера Ганвеста обвинили в пропаганде наркотиков

- Рэпера Ганвеста обвинили по статье о пропаганде наркотиков.
- Дело касается восьми песен, которые размещены в открытом доступе на странице исполнителя в соцсети "ВКонтакте".
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр - РИА Новости. В Невский районный суд Петербурга поступило административное дело в отношении рэпера Ганвеста (Руслан Гоминов) по статье о пропаганде наркотиков, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.
"В Невский районный суд Санкт-Петербурга поступило дело в отношении Руслана Гоминова о пропаганде наркотических средств с использованием интернета КоАП РФ. Дело передано судье", - сказала Лебедева.
Она уточнила, что речь идет о музыкальных композициях "Никотин", "Бардак", "В неадеквате", "Ананасовый сироп", "На Рахате", "Кайфули", "Кодинг/шнейне", "Хулиган", которые размещены в открытом доступе на странице исполнителя в соцсети "ВКонтакте".
"В материалах указано, что в представленных аудиозаписях присутствуют признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ", - добавила Лебедева.
Ранее Таганский суд Москвы признал Гоминова виновным в совершении административного правонарушения по части 3 статьи 20.1 КоАП РФ (распространение в интернете, информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность) и оштрафовал его на 95 тысяч рублей.
Гуфа оштрафовали за отказ пройти медосвидетельствование
12 октября 2025, 14:52