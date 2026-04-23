Рэпера Ганвеста обвинили в пропаганде наркотиков - РИА Новости, 23.04.2026
14:42 23.04.2026
Рэпера Ганвеста обвинили в пропаганде наркотиков

В восьми песнях рэпера Ганвеста нашли пропаганду наркотиков

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Рэпер Ганвест (Руслан Гоминов)
Рэпер Ганвест (Руслан Гоминов). Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рэпера Ганвеста обвинили по статье о пропаганде наркотиков.
  • Дело касается восьми песен, которые размещены в открытом доступе на странице исполнителя в соцсети "ВКонтакте".
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр - РИА Новости. В Невский районный суд Петербурга поступило административное дело в отношении рэпера Ганвеста (Руслан Гоминов) по статье о пропаганде наркотиков, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.
"В Невский районный суд Санкт-Петербурга поступило дело в отношении Руслана Гоминова о пропаганде наркотических средств с использованием интернета КоАП РФ. Дело передано судье", - сказала Лебедева.
Она уточнила, что речь идет о музыкальных композициях "Никотин", "Бардак", "В неадеквате", "Ананасовый сироп", "На Рахате", "Кайфули", "Кодинг/шнейне", "Хулиган", которые размещены в открытом доступе на странице исполнителя в соцсети "ВКонтакте".
"В материалах указано, что в представленных аудиозаписях присутствуют признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ", - добавила Лебедева.
Ранее Таганский суд Москвы признал Гоминова виновным в совершении административного правонарушения по части 3 статьи 20.1 КоАП РФ (распространение в интернете, информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность) и оштрафовал его на 95 тысяч рублей.
