Рэпера Ганвеста обвинили в пропаганде наркотиков

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр - РИА Новости. В Невский районный суд Петербурга поступило административное дело в отношении рэпера Ганвеста (Руслан Гоминов) по статье о пропаганде наркотиков, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Она уточнила, что речь идет о музыкальных композициях "Никотин", "Бардак", "В неадеквате", "Ананасовый сироп", "На Рахате", "Кайфули", "Кодинг/шнейне", "Хулиган", которые размещены в открытом доступе на странице исполнителя в соцсети "ВКонтакте".