"Атланта Юнайтед" Миранчука уступила "Нью-Инглэнд Революшн" в матче MLS

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. "Атланта Юнайтед" уступила "Нью-Инглэнд Революшн" в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
Встреча прошла в Атланте и завершилась поражением хозяев со счетом 1:2. "Атланта" вышла вперед после гола Фафы Пико (38-я минута). Волевую победу гостям принесли Уилл Сэндс (73) и Пейтон Миллер (78).
Российский полузащитник "Атланты" Алексей Миранчук отыграл матч целиком и не отметился результативными действиями.
"Атланта", потерпевшая четвертое поражение подряд и седьмое в девяти матчах, с четырьмя очками замыкает таблицу Восточной конференции, где набравший 15 баллов "Нью-Инглэнд Революшн" располагается на третьей строчке. В следующем матче "Атланта" в гостях сыграет с "Торонто" вечером 25 апреля по московскому времени, а "Нью-Инглэнд" через шесть часов на выезде встретится с "Интер Майами".
В другом матче "Интер Майами" на выезде выиграл у "Реал Солт-Лейк Сити" со счетом 2:0 благодаря голам Родриго Де Пауля и Луиса Суареса.
