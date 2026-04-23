"Атланта Юнайтед" Миранчука уступила "Нью-Инглэнд Революшн" в матче MLS - РИА Новости Спорт, 23.04.2026
07:55 23.04.2026 (обновлено: 08:03 23.04.2026)
"Атланта Юнайтед" Миранчука уступила "Нью-Инглэнд Революшн" в матче MLS

"Атланта Юнайтед" Миранчука проиграла "Нью-Инглэнд Революшн" в матче MLS

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Атланта Юнайтед" уступила "Нью-Инглэнд Революшн" в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
  • Встреча прошла в Атланте и завершилась поражением хозяев со счетом 1:2.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. "Атланта Юнайтед" уступила "Нью-Инглэнд Революшн" в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
Встреча прошла в Атланте и завершилась поражением хозяев со счетом 1:2. "Атланта" вышла вперед после гола Фафы Пико (38-я минута). Волевую победу гостям принесли Уилл Сэндс (73) и Пейтон Миллер (78).
MLS
23 апреля 2026 • начало в 02:45
Завершен
Атланта Юнайтед
1 : 2
Нью-Ингленд Революшн
38‎’‎ • Фарибс Пико
73‎’‎ • Will Sands
(Карлес Хиль)
78‎’‎ • Peyton Miller
Российский полузащитник "Атланты" Алексей Миранчук отыграл матч целиком и не отметился результативными действиями.
"Атланта", потерпевшая четвертое поражение подряд и седьмое в девяти матчах, с четырьмя очками замыкает таблицу Восточной конференции, где набравший 15 баллов "Нью-Инглэнд Революшн" располагается на третьей строчке. В следующем матче "Атланта" в гостях сыграет с "Торонто" вечером 25 апреля по московскому времени, а "Нью-Инглэнд" через шесть часов на выезде встретится с "Интер Майами".
В другом матче "Интер Майами" на выезде выиграл у "Реал Солт-Лейк Сити" со счетом 2:0 благодаря голам Родриго Де Пауля и Луиса Суареса.
Алексей Миранчук - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
