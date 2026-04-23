Трамп стремится наладить отношения с Италией, заменив ею Иран на ЧМ

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Специальный посланник президента США по глобальным партнерствам Паоло Замполли предложил заменить команду Ирана на итальянскую на предстоящем чемпионате мира по футболу на фоне напряженности между лидерами двух западных стран, сообщает газета Financial Times.
"Подтверждаю, что я предложил Трампу и (президенту ФИФА Джанни - ред.) Инфантино заменить Иран на чемпионате мира Италией. Я итальянец по происхождению, и было бы мечтой увидеть сборную Италии на турнире, проводимом в США. Имея четыре титула, они обладают всеми необходимыми качествами, чтобы заслужить место в сетке", - цитирует газета Замполли.
Издание подчеркивает, что Трамп ведет футбольную дипломатию, чтобы восстановить отношения с одним из своих главных союзников по НАТО после конфликта из-за военных баз и оскорбления Трампом папы Римского.
Ранее, 21 апреля, министр спорта Ирана Ахмад Доньямали заявил, что решение по поводу участия сборной в чемпионате мира по футболу пока не принято.
Ранее американский лидер обрушился с критикой на папу Римского, заявив, что ему не нужен понтифик, который выступает против его политики. По словам президента, папы Льва не было бы в Ватикане, не окажись сам Трамп в Белом доме. Премьер Италии Джорджа Мелони назвала эти заявления неприемлемыми. В ответ на слова Мелони Трамп заявил, что США не станут помогать Италии после того, как Рим якобы отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана.