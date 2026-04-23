FIBA допустила сборные России по баскетболу 3х3 до Лиги наций
18:51 23.04.2026 (обновлено: 18:54 23.04.2026)
FIBA допустила сборные России по баскетболу 3х3 до Лиги наций

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборные России по баскетболу 3х3 допущены до соревнований юношеской Лиги наций, которые пройдут в Китае и Малайзии летом.
  • Соревнования юношеской Лиги наций в Малайзии пройдут 22–28 июля, в Китае — 12–18 августа.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Сборные России по баскетболу 3х3 допущены до соревнований юношеской Лиги наций, которые пройдут в Китае и Малайзии летом, сообщается на сайте Международной федерации баскетбола (FIBA).
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 11 декабря рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в юношеских соревнованиях.
"В соответствии с рекомендацией МОК об отмене ограничений на участие российских и белорусских спортсменов в юношеских соревнованиях, Россия и Белоруссия получили разрешение на регистрацию команд U-21 в конференциях юношеской Лиги наций FIBA ​​3x3, турниры которых пройдут в Китае и Малайзии", - говорится в заявлении.
Отмечается, что вопрос допуска юношеских и молодежных сборных России может быть дополнительно рассмотрен исполкомом FIBA в сентябре 2026 года.
Соревнования юношеской Лиги наций в Малайзии пройдут 22-28 июля, в Китае - 12-18 августа.
FIBA отстранила мужские и женские российские команды от участия в соревнованиях под эгидой организации в марте 2022 года на фоне ситуации на Украине. В декабре 2025 года организация сообщила, что предоставит сборным России и Белоруссии возможность квалифицироваться на летнюю Олимпиаду 2028 года альтернативным способом.
