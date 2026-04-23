FIBA допустила сборные России по баскетболу 3х3 до Лиги наций

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Сборные России по баскетболу 3х3 допущены до соревнований юношеской Лиги наций, которые пройдут в Китае и Малайзии летом, сообщается на сайте Международной федерации баскетбола (FIBA).

Отмечается, что вопрос допуска юношеских и молодежных сборных России может быть дополнительно рассмотрен исполкомом FIBA в сентябре 2026 года.

FIBA отстранила мужские и женские российские команды от участия в соревнованиях под эгидой организации в марте 2022 года на фоне ситуации на Украине. В декабре 2025 года организация сообщила, что предоставит сборным России и Белоруссии возможность квалифицироваться на летнюю Олимпиаду 2028 года альтернативным способом.