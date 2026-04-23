Фетисов объяснил жесткие слова Путина про МОК

МОСКВА, 23 апр – РИА Новости, Олег Богатов. Президент РФ Владимир Путин хорошо ориентируется в вопросах спорта и прекрасно понимает, что происходило по отношению к России при прежнем президенте Международного олимпийского комитета (МОК) немце Томасе Бахе, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР по хоккею депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов.
Путин в среду назвал позорным и трусливым поведение прежнего руководства МОК. Глава государства 22 апреля в Кремле наградил российских боксеров и бойцов смешанных единоборств государственными наградами. В ходе церемонии он подчеркнул, что решение МОК по отстранению российских атлетов обнажило политическую ангажированность значительной части международных спортивных чиновников.
"Я свою оценку (экс-главе МОК) даю так: слабеньким, если мягко говорить, он оказался руководителем. И все те принципы, которые как спортсмен и олимпийский чемпион он должен был соблюдать и беречь, он похоронил. Он угробил все принципы олимпийского движения, которые должны быть незыблемы. Владимир Владимирович (Путин) - сам спортсмен, он спортивный человек и на сто процентов понимает, что происходило (при Бахе) в МОК", - сказал Фетисов.
Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Ковентри из Зимбабве летом 2025 года сменила Баха, возглавлявшего МОК с 2013 года.