Рейтинг@Mail.ru
Евросоюз внес в санкционный список шесть китайских компаний - РИА Новости, 23.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:00 23.04.2026
Евросоюз внес в санкционный список шесть китайских компаний

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 23 апр - РИА Новости. Евросоюз в рамках 20-го пакета санкций против России внес в список шесть китайских компаний, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.
"Brightmile Ltd… Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co., Ltd… ETS Solutions (China) Ltd… Hunan Haotyanyi… Beijing Xichao International Technology and Trade… Shenzhen Yidian Aviation Technology Co., Ltd", - перечислено в документе.
Помимо предприятий из КНР в санкционный список вошли девять компаний из ОАЭ, две узбекские компании, а также по одной компании из Киргизии и Казахстана.
ЭкономикаРоссияКитайОАЭЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала