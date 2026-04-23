- Евросоюз внес в санкционный список шесть китайских компаний.
- В санкционный список также попали девять компаний из ОАЭ, две компании из Узбекистана, а также по одной компании из Киргизии и Казахстана.
БРЮССЕЛЬ, 23 апр - РИА Новости. Евросоюз в рамках 20-го пакета санкций против России внес в список шесть китайских компаний, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.
"Brightmile Ltd… Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co., Ltd… ETS Solutions (China) Ltd… Hunan Haotyanyi… Beijing Xichao International Technology and Trade… Shenzhen Yidian Aviation Technology Co., Ltd", - перечислено в документе.
Помимо предприятий из КНР в санкционный список вошли девять компаний из ОАЭ, две узбекские компании, а также по одной компании из Киргизии и Казахстана.
