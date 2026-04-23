ЕС ввел санкции против Московского физико-технического института

- Евросоюз ввел санкции против Московского физико-технического института.
- Ограничения введены в рамках 20-го пакета санкций против России.
БРЮССЕЛЬ, 23 апр - РИА Новости. Евросоюз в рамках 20-го пакета санкций против России ввел ограничения против Московского физико-технического института (МФТИ), следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.
"Московский физико-технический институт (государственный университет)", - указано в списке организаций в новом пакете санкций ЕС.
ЕС расширил санкции за якобы нарушения прав человека в России
20 ноября 2025, 17:07