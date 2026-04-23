Грузия выдвинула президента FIS на новые выборы главы организации

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Действующий президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохан Элиаш выдвинут на выборы главы организации от Грузии, сообщается на сайте FIS.

В предварительный список кандидатов также вошли Александр Оспельт (Лихтенштейн), Анна Фалькенберг (Дания), Декстер Пейн (США) и Виктория Гослинг (Великобритания). Окончательный список кандидатов будет назван не позднее 20 мая. Выборы главы FIS пройдут в Белграде 11 июня.

Ранее норвежские СМИ сообщали, что Швеция, где родился Элиаш, и Великобритания, гражданином которой он является, не стали выдвигать действующего президента FIS на переизбрание.

Элиашу 64 года. Он возглавляет FIS с июня 2021 года, на прошлых выборах его кандидатуру выставила Великобритания.