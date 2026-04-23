Грузия выдвинула президента FIS на новые выборы главы организации

09:50 23.04.2026 (обновлено: 12:37 23.04.2026)
Грузия выдвинула президента FIS Йохана Элиаша на новые выборы главы организации

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Действующий президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохан Элиаш выдвинут на выборы главы организации от Грузии, сообщается на сайте FIS.
В предварительный список кандидатов также вошли Александр Оспельт (Лихтенштейн), Анна Фалькенберг (Дания), Декстер Пейн (США) и Виктория Гослинг (Великобритания). Окончательный список кандидатов будет назван не позднее 20 мая. Выборы главы FIS пройдут в Белграде 11 июня.
Ранее норвежские СМИ сообщали, что Швеция, где родился Элиаш, и Великобритания, гражданином которой он является, не стали выдвигать действующего президента FIS на переизбрание.
Элиашу 64 года. Он возглавляет FIS с июня 2021 года, на прошлых выборах его кандидатуру выставила Великобритания.
В октябре FIS оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус.
