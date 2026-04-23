В Екатеринбурге экс-директора школы "Спартаковец" обвинили во взятке

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апр – РИА Новости. Экс-директора екатеринбургской хоккейной школы "Спартаковец" и гендиректора хоккейного клуба "Южный Урал" Владимира Каримова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, заседание по мере пресечения ему пройдет в четверг в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

"В Ленинский районный суд Екатеринбурга поступило ходатайство следователя об избрании меры пресечения директору "Академия хоккея "Спартаковец" Владимиру Каримову. Органами предварительного расследования он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ", – сказала собеседница агентства.

Она добавила, что рассмотрение ходатайства назначено на четверг днем. В инстанции уточнили, что он был директором школы "Спартаковец" на "момент инкриминируемых событий".

В свою очередь, выступающий во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ, вторая по силе лига после КХЛ ) " Южный Урал " только 15 апреля заявлял, что Владимир Каримов был представлен на собрании как новый генеральный директор клуба.

РИА Новости пока не располагает комментарием следствия по этому делу.

Хоккейная школа "Спартаковец" – одна из старейших в Екатеринбурге, с 2009 года ею руководил Каримов.