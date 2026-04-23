Рейтинг@Mail.ru
В Екатеринбурге экс-директора школы "Спартаковец" обвинили во взятке
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
09:52 23.04.2026 (обновлено: 10:09 23.04.2026)
В Екатеринбурге экс-директора школы "Спартаковец" обвинили во взятке

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-директора екатеринбургской хоккейной школы "Спартаковец" и генерального директора хоккейного клуба "Южный Урал" Владимира Каримова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.
  • Заседание по мере пресечения Владимиру Каримову пройдет в четверг в Екатеринбурге.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апр – РИА Новости. Экс-директора екатеринбургской хоккейной школы "Спартаковец" и гендиректора хоккейного клуба "Южный Урал" Владимира Каримова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, заседание по мере пресечения ему пройдет в четверг в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.
"В Ленинский районный суд Екатеринбурга поступило ходатайство следователя об избрании меры пресечения директору "Академия хоккея "Спартаковец" Владимиру Каримову. Органами предварительного расследования он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ", – сказала собеседница агентства.
Хоккеист Иван Телегин - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Приставы объявили в розыск имущество хоккеиста Ивана Телегина
23 февраля, 09:15
Она добавила, что рассмотрение ходатайства назначено на четверг днем. В инстанции уточнили, что он был директором школы "Спартаковец" на "момент инкриминируемых событий".
В свою очередь, выступающий во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ, вторая по силе лига после КХЛ) "Южный Урал" только 15 апреля заявлял, что Владимир Каримов был представлен на собрании как новый генеральный директор клуба.
РИА Новости пока не располагает комментарием следствия по этому делу.
Хоккейная школа "Спартаковец" – одна из старейших в Екатеринбурге, с 2009 года ею руководил Каримов.
"Южный Урал" в сезоне-2025/26 занял в регулярном чемпионате 27-е место среди 32 команд ВХЛ и в плей-офф не пробился.
Вендел в матче против Локомотива - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Футболисты "Локомотива" и "Зенита" устроили массовую драку
22 апреля, 22:04
 
ХоккейПроисшествияЕкатеринбургЮжный Урал (Орск)КХЛ 2025-2026СпортВокруг спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Динамо Махачкала
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Краснодар
    1
    2
  • Волейбол
    Завершен
    Зенит-Казань
    Динамо Москва
    1
    3
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    П. Удварди
    76
    52
  • Футбол
    Завершен
    Леванте
    Севилья
    2
    0
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Штутгарт
    Фрайбург
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСВ Эйндховен
    Зволле
    6
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Овьедо
    Вильярреал
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала