НБА назвала обладателя награды лучшему шестому игроку
01:55 23.04.2026
НБА назвала обладателя награды лучшему шестому игроку

Келдон Джонсон получил награду лучшему шестому игроку в НБА

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Форвард "Сан-Антонио Спёрс" Келдон Джонсон получил награду имени Джона Хавличека как лучший шестой игрок, которая вручается лучшему запасному по итогам регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщается в аккаунте турнира в соцсети X.
На награду также претендовали Тим Хардуэй ("Денвер Наггетс") и Хайме Хакес ("Майами Хит").
В сезоне-2025/26 Джонсон установил рекорд "Сан-Антонио", набрав 1081 очко со скамейки запасных. Спортсмен обошел Ману Джинобили, у которого было 927 очков в сезоне-2007/08. В истории "Сан-Антонио" только эти баскетболисты получали награду лучшему шестому игроку.
Джонсону 26 лет, в прошедшей "регулярке" он сыграл 82 матча, в среднем набирая 13,2 очка и совершая 5,4 подбора. "Сан-Антонио" занял второе место в таблице Западной конференции и вышел в плей-офф впервые с 2019 года.
Виктор Вембаньяма (справа) - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Вембаньяма получил сотрясение после удара головой о паркет
22 апреля, 08:40
 
