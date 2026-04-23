НБА назвала обладателя награды лучшему шестому игроку

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Форвард "Сан-Антонио Спёрс" Келдон Джонсон получил награду имени Джона Хавличека как лучший шестой игрок, которая вручается лучшему запасному по итогам регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщается в аккаунте турнира в соцсети X.

Джонсону 26 лет, в прошедшей "регулярке" он сыграл 82 матча, в среднем набирая 13,2 очка и совершая 5,4 подбора. "Сан-Антонио" занял второе место в таблице Западной конференции и вышел в плей-офф впервые с 2019 года.