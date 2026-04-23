Духно стал первым в многоборье на Кубке России по спортивной гимнастике

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Арсений Духно занял первое место в индивидуальном многоборье на Кубке России по спортивной гимнастике, который проходит в Сириусе.
По итогам упражнений Духно набрал 166,329 балла. Вторым стал Даниел Маринов (166,096), тройку лидеров замкнул Савелий Съедин (162,729).
Кубок России по спортивной гимнастике проходит с 21 по 26 апреля.