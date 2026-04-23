Дубов обыграл Синдарова на онлайн-турнире

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Российские шахматисты Ян Непомнящий и Даниил Дубов по итогам первого игрового дня продолжат участие в онлайн-турнире Chess.com Open в нижней сетке.
Непомнящий в 1/8 финала верхней сетки проиграл поляку Ян-Кшиштофу Дуде (1:3), после чего победил в первом раунде нижней сетки представителя Индии Арджуна Эригайси (2:1). Дубов в 1/8 финала обыграл участника предстоящего матча за мировую шахматную корону Жавохира Синдарова (3:0) из Узбекистана, после чего уступил в четвертьфинале индийцу Нихалу Сарину (2:3).
Во втором раунде сетки проигравших Непомнящий встретится с узбекистанцем Нодирбеком Абдусатторовым, Дубов - с Пранешем М из Индии.
Турнир, который проходит с контролем времени "10+0", завершится 26 апреля. Три лучших шахматиста квалифицируются на Кубок мира по киберспорту. Призовой фонд соревнований составляет 250 тысяч долларов.