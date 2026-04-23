Волейболисты московского "Динамо" удвоили преимущество в финале ЧР

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Московское "Динамо" обыграло казанский "Зенит" во втором матче финальной серии плей-офф чемпионата России по волейболу.

Встреча в Казани завершилась со счетом 3-1 (21:25, 25:15, 25:18, 25:20) в пользу гостей.

Счет в финальной серии до трех побед стал 2-0 в пользу "Динамо". Третий матч пройдет 27 апреля в Москве. "Зенит" - действующий чемпион России.