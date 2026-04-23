Рейтинг@Mail.ru
Волейболисты московского "Динамо" удвоили преимущество в финале ЧР
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
02.09.2021
Волейбол
 
22:34 23.04.2026 (обновлено: 00:46 24.04.2026)
Волейболисты московского "Динамо" удвоили преимущество в финале ЧР

Волейболисты московского "Динамо" обыграли казанский "Зенит" в матче финала ЧР

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкИлья Власов
Илья Власов - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московское «Динамо» обыграло казанский «Зенит» во втором матче финальной серии плей-офф чемпионата России по волейболу.
  • Встреча завершилась со счетом 3-1 в пользу «Динамо», счет в финальной серии стал 2-0 в пользу московской команды.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Московское "Динамо" обыграло казанский "Зенит" во втором матче финальной серии плей-офф чемпионата России по волейболу.
Встреча в Казани завершилась со счетом 3-1 (21:25, 25:15, 25:18, 25:20) в пользу гостей.
Счет в финальной серии до трех побед стал 2-0 в пользу "Динамо". Третий матч пройдет 27 апреля в Москве. "Зенит" - действующий чемпион России.
Волейбол Спорт Динамо (Москва) Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин) Зенит-Казань (Казань)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Динамо Махачкала
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Краснодар
    1
    2
  • Волейбол
    Завершен
    Зенит-Казань
    Динамо Москва
    1
    3
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    П. Удварди
    76
    52
  • Футбол
    Завершен
    Леванте
    Севилья
    2
    0
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Штутгарт
    Фрайбург
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСВ Эйндховен
    Зволле
    6
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Овьедо
    Вильярреал
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала