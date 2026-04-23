Напавшего на врачей в Дагестане проверят на запрещенные вещества - РИА Новости, 23.04.2026
23:26 23.04.2026 (обновлено: 23:29 23.04.2026)
Напавшего на врачей в Дагестане проверят на запрещенные вещества

Напавшего с ножом на врачей в Дагестане мужчину проверят на запрещенные вещества

Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Задержанного за нападение с ножом на врачей в больнице в Махачкале направили на медицинское освидетельствование.
  • Его проверят на запрещенные вещества и алкоголь.
  • После этого станет известно, были ли у нападения мотивы.
МАХАЧКАЛА, 23 апр - РИА Новости. Задержанный за нападение с ножом на врачей в больнице в Махачкале направлен на медицинское освидетельствование, его проверят на запрещенные вещества и алкоголь, сообщила руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева.
В четверг в приемном отделении Республиканской клинической больницы имени Вишневского в Махачкале мужчина напал с ножом на двух дежуривших врачей - травматолога и хирурга. По данным минздрава Дагестана, врач-хирург прооперирован и переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии, состояние травматолога оценивается как средней степени тяжести. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).
"Задержанный – 32-летний житель селения Аксай Хасавюртовского района (уроженец селения Тлярата, Гумбетовского района) сейчас направлен на медицинское освидетельствование. Были ли у данного поступка мотивы или нет, станет известно после проведения экспертизы на предмет наличия в результатах исследования запрещенных веществ либо алкоголя", – написала Гариева в своем Telegram-канале.

