Поручения Путина о помощи жителям Дагестана ускоренно прорабатываются

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин дал поручение о помощи жителям Дагестана, они в срочном порядке прорабатываются, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Соответствующие поручения по итогам беседы с руководителями муниципальных образований были сформулированы поручением главы государства. Сейчас они в срочном порядке прорабатываются в правительстве. Работа ведется в этом направлении", - сказал Песков журналистам.
Обильные осадки в Дагестане в конце марта – начале апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, повреждения дорог и мостов. Из пострадавших домов были эвакуированы более 11 тысяч человек. По поручению президента РФ Владимира Путина создана правительственная комиссия по ликвидации последствий паводков, которая ввела в регионе режим ЧС федерального характера. В республике работает межведомственный оперштаб под руководством замглавы МЧС России Алексея Кострубицкого..