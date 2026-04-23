Поручения Путина о помощи жителям Дагестана ускоренно прорабатываются

13:32 23.04.2026 (обновлено: 13:52 23.04.2026)
Песков: поручения Путина о помощи жителям Дагестана срочно прорабатываются

Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин дал поручение о помощи жителям Дагестана, и эти поручения в срочном порядке прорабатываются в правительстве.
  • По его поручению создана правительственная комиссия по ликвидации последствий паводков, которая ввела в регионе режим ЧС федерального характера.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин дал поручение о помощи жителям Дагестана, они в срочном порядке прорабатываются, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков отметил, что Путин ранее говорил, что, учитывая чрезвычайный характер произошедшего бедствия в Дагестане, необходимо внимательно относиться к беде каждого отдельно взятого гражданина. В том числе это должно относиться и к тем, у кого жилье не было оформлено должным образом.
"Соответствующие поручения по итогам беседы с руководителями муниципальных образований были сформулированы поручением главы государства. Сейчас они в срочном порядке прорабатываются в правительстве. Работа ведется в этом направлении", - сказал Песков журналистам.
Обильные осадки в Дагестане в конце марта – начале апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, повреждения дорог и мостов. Из пострадавших домов были эвакуированы более 11 тысяч человек. По поручению президента РФ Владимира Путина создана правительственная комиссия по ликвидации последствий паводков, которая ввела в регионе режим ЧС федерального характера. В республике работает межведомственный оперштаб под руководством замглавы МЧС России Алексея Кострубицкого..
Республика ДагестанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Владимир ПутинДмитрий ПесковНаводнение в Дагестане
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
