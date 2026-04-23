В Минприроды Дагестана прошли обыски после разрушительных наводнений

Краткий пересказ от РИА ИИ В Минприроды Дагестана и "Дагмелиоводхозе" прошли обыски по делу о строительстве жилых домов в водоохранной зоне и у русла реки.

По данным СК, с 2009-го по март 2026-го чиновники в Махачкале оформили в собственность участки, расположенные на территории, где нельзя возводить капитальные объекты.

Они выдавали разрешения на строительство там многоквартирных домов, которые затем признали недействительными. Суд постановил их снести, но этого не произошло.

МАХАЧКАЛА, 23 апр — РИА Новости. В Минприроды Дагестана и " Дагмелиоводхозе " прошли обыски после разрушительного наводнения в регионе, сообщил СК России.

"В рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий и халатности проведен ряд следственных действий", — говорится в заявлении.

По данным ведомства, с 2009-го по март 2026 года чиновники в Махачкале оформили в собственность участки, расположенные в водоохранной зоне и у русла реки, где запрещено строить капитальные объекты. Они выдавали разрешения на строительство там многоквартирных домов, которые затем аннулировали. Суд признал их самовольными постройками и постановил снести, но демонтаж так никто и не осуществил.

Кроме того, на этих земельных участках шла засыпка русла реки, что мешало ее очистке и свободному течению, добавили в СК.