Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:57 23.04.2026 (обновлено: 11:23 23.04.2026)
В Минприроды Дагестана прошли обыски после разрушительных наводнений

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Минприроды Дагестана и "Дагмелиоводхозе" прошли обыски по делу о строительстве жилых домов в водоохранной зоне и у русла реки.
  • По данным СК, с 2009-го по март 2026-го чиновники в Махачкале оформили в собственность участки, расположенные на территории, где нельзя возводить капитальные объекты.
  • Они выдавали разрешения на строительство там многоквартирных домов, которые затем признали недействительными. Суд постановил их снести, но этого не произошло.
МАХАЧКАЛА, 23 апр — РИА Новости. В Минприроды Дагестана и "Дагмелиоводхозе" прошли обыски после разрушительного наводнения в регионе, сообщил СК России.
"В рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий и халатности проведен ряд следственных действий", — говорится в заявлении.
По данным ведомства, с 2009-го по март 2026 года чиновники в Махачкале оформили в собственность участки, расположенные в водоохранной зоне и у русла реки, где запрещено строить капитальные объекты. Они выдавали разрешения на строительство там многоквартирных домов, которые затем аннулировали. Суд признал их самовольными постройками и постановил снести, но демонтаж так никто и не осуществил.
Кроме того, на этих земельных участках шла засыпка русла реки, что мешало ее очистке и свободному течению, добавили в СК.
Мощные ливни обрушились на Северный Кавказ в конце марта и начале апреля. Особенно сильно пострадали Дагестан и Чечня — в городах и селах затопило дома, повредило дороги и мосты, в горах сошли камнепады и сели. Из-за перебоев в энергоснабжении сотни тысяч человек оставались без света. В обеих республиках объявили режим ЧС федерального характера.
Реки вместо улиц: последствия наводнения в Дагестане
© МЧС РФ по Республике Дагестан | Перейти в медиабанк

В Дербентском районе произошел прорыв дамбы на Геджухском водохранилище, из опасной зоны эвакуировали более четырех тысяч человек.

В Дербентском районе произошел прорыв дамбы на Геджухском водохранилище, из опасной зоны эвакуировали более четырех тысяч человек.

© МЧС РФ по Республике Дагестан
Перейти в медиабанк
1 из 7
© МЧС РФ по Республике Дагестан | Перейти в медиабанк

В Махачкале дождь снова затопил улицы, некоторые буквально превратились в реки.

В Махачкале дождь снова затопил улицы, некоторые буквально превратились в реки.

© МЧС РФ по Республике Дагестан
Перейти в медиабанк
2 из 7
© МЧС РФ по Республике Дагестан | Перейти в медиабанк

На улице Айвазовского из-за подмыва обрушилась трехэтажная пристройка к шестиэтажному дому. Жертв и пострадавших нет.

На улице Айвазовского из-за подмыва обрушилась трехэтажная пристройка к шестиэтажному дому. Жертв и пострадавших нет.

© МЧС РФ по Республике Дагестан
Перейти в медиабанк
3 из 7
© РИА Новости / Зиявутдин Гаджиахмедов | Перейти в медиабанк

Соседние дома также оказались под угрозой обрушения, оттуда эвакуировали около 300 человек.

Соседние дома также оказались под угрозой обрушения, оттуда эвакуировали около 300 человек.

© РИА Новости / Зиявутдин Гаджиахмедов
Перейти в медиабанк
4 из 7
© Пресс-служба администрации города Махачкалы | Перейти в медиабанк

По словам главы Дагестана Сергея Меликова, подтопления в столице республики во многом связаны с бездумной застройкой прибрежной зоны реки Тарнаирка — несколько домов возвели прямо в ее русле.

По словам главы Дагестана Сергея Меликова, подтопления в столице республики во многом связаны с бездумной застройкой прибрежной зоны реки Тарнаирка — несколько домов возвели прямо в ее русле.

© Пресс-служба администрации города Махачкалы
Перейти в медиабанк
5 из 7
© Госавтоинспекция Дагестана | Перейти в медиабанк

На 917-м километре федеральной трассы "Кавказ", в районе села Мамедкала, из-за подъема воды в реке обрушился мост.

На 917-м километре федеральной трассы "Кавказ", в районе села Мамедкала, из-за подъема воды в реке обрушился мост.

© Госавтоинспекция Дагестана
Перейти в медиабанк
6 из 7
© МЧС РФ по Республике Дагестан | Перейти в медиабанк

Сложная ситуация сложилась в Дербенте, где с гор сошел сель. В одном из домов двери оказались заблокированными из-за скопления воды, жильцы смогли выбраться оттуда только с помощью спасателей.

Сложная ситуация сложилась в Дербенте, где с гор сошел сель. В одном из домов двери оказались заблокированными из-за скопления воды, жильцы смогли выбраться оттуда только с помощью спасателей.

© МЧС РФ по Республике Дагестан
Перейти в медиабанк
7 из 7

Республика ДагестанМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Следственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияРоссияМахачкалаНаводнение в Дагестане
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала