В Дагестане более 500 человек находятся в пунктах временного размещения - РИА Новости, 23.04.2026
08:29 23.04.2026
© РИА Новости / Зия Гаджиахмедов | Подтопленная улица в селе Адильотар Хасавюртовского района Дагестана
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Дагестане более 500 человек, включая 165 детей, находятся в пунктах временного размещения из-за подтоплений.
  • В нескольких населенных пунктах продолжают работы по восстановлению энергоснабжения, газоснабжения и водоснабжения.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Более 500 человек, включая 165 детей, находятся в пунктах временного размещения (ПВР) в Дагестане в связи с подтоплениями в регионе, им оказывается психологическая помощь, сообщила пресс-служба МЧС России.
Республике Дагестан и Чеченской Республике все жилые дома и приусадебные участки освободились от воды. В Дагестане продолжаются работы по восстановлению энергоснабжения в одном населенном пункте, газоснабжения в четырех населенных пунктах и холодного водоснабжения в четырех населенных пунктах. В 15 ПВР на территории республики размещены 522 человека, в том числе 165 детей. В пунктах временного размещения психологическую помощь оказывают специалисты от МЧС России и РСЧС", - говорится в сообщении.
Уточняется, что по поручению главы МЧС России Александра Куренкова продолжает работу межведомственный оперштаб для координации работ по ликвидации последствий ЧС. Особое внимание уделено восстановительным работам, социальной поддержке, приему и оформлению заявлений на выплаты гражданам, признанными пострадавшими при ЧС.
В пресс-службе добавили, что силы и средства МЧС России проводят работы по откачке воды из затопленных помещений, выполняют специальную обработку и дезинфекцию помещений социальных объектов, жилых домов и прилегающих территорий. Кроме того, организовано взаимодействие с представителями Роспотребнадзора. Все экстренные службы продолжают непрерывную работу в пострадавших районах, совершают подворовые обходы, чтобы адресно оказать помощь каждому пострадавшему.
Обильные осадки в Дагестане в конце марта – начале апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, повреждения дорог и мостов. Из пострадавших домов были эвакуированы более 11 тысяч человек. По поручению президента РФ Владимира Путина создана правительственная комиссия по ликвидации последствий паводков, которая ввела в регионе режим ЧС федерального характера. В республике работает межведомственный оперштаб под руководством замглавы МЧС России Алексея Кострубицкого.
РоссияРеспублика ДагестанАлександр КуренковВладимир ПутинАлексей КострубицкийМЧС России
 
 
