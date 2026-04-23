В Дагестане более 500 человек находятся в пунктах временного размещения

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Более 500 человек, включая 165 детей, находятся в пунктах временного размещения (ПВР) в Дагестане в связи с подтоплениями в регионе, им оказывается психологическая помощь, сообщила пресс-служба МЧС России.