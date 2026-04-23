Появились новые детали нападения на врачей в Махачкале

МАХАЧКАЛА, 23 апр - РИА Новости. Состояние одного из врачей после нападения в больнице в Махачкале критическое, он в реанимации, сообщила руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева.
В четверг в Республиканской клинической больнице имени Вишневского в Махачкале мужчина напал с ножом на двух дежуривших врачей - травматолога и хирурга.
"К счастью - погибших нет! Состояние одного из врачей критическое, он в реанимации, и за его жизнь борются врачи", - написала Гариева в своем Telegram-канале.