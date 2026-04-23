Появились новые подробности нападения на врачей в Дагестане

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мужчина напал с ножом на двух врачей в приемном отделении Республиканской клинической больницы имени Вишневского в Махачкале.
- Врача-хирурга прооперировали и перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии, состояние травматолога оценивается как средней степени тяжести.
- Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.
МАХАЧКАЛА, 23 апр - РИА Новости. Мужчина, напавший с ножом на двух врачей в больнице в Махачкале, нанес им ранения в область лица и шеи, сообщила пресс-служба МВД Дагестана.
В четверг в приемном отделении Республиканской клинической больницы имени Вишневского в Махачкале мужчина напал с ножом на двух дежуривших врачей - травматолога и хирурга. По данным минздрава Дагестана, врач-хирург прооперирован и переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии, состояние трамотолога оценивается как средней степени тяжести. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство), подозреваемый задержан.
"Мужчина нанес ножевые ранения в область лица и шеи двум врачам: травматологу и хирургу", – говорится в сообщении.
Причины, побудившие подозреваемого совершить наращение, пока неизвестны, добавили в МВД.
